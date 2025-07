Milan, si punta Doué ma dalla Spagna arriva un altro nome

Continua a tener banco la situazione terzini in casa Milan: Doué rimane l’obiettivo ma dalla Spagna arriva il piano B

La trattativa saltata all’ultimo per Archie Brown scotta ancora, mentre la distanza economica con lo Strasburgo nell’affare Douè non accenna ad assottigliarsi (18 milioni offerti a fronte però di una richiesta da 25 mln).

Così il Milan si ritrova ancora con le corsie scoperte in vista della tournée in Oriente, prevista per la prossima settimana. Nelle ultime ore però, in via Aldo Rossi ha iniziato a circolare un nome nuovo per la fascia destra.

Marc Pubill per la corsia destra del Milan?

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nell’agenda di Igli Tare è comparso il nome di Marc Pubill, laterale spagnolo dell’Almeria. Nella scorsa stagione Pubill ha militato in Segunda Division totalizzando 36 presenze in campionato e realizzando un gol e ben assist assist.

Classe 2003, con un cartellino intorno ai 15 mln, Pubill rappresenterebbe un innesto importante seppur a prezzo contenuto rispetto ai competitors sondati fin ad ora, anche se ad oggi, il preferito a Milano rimane Doué, fratello dell’esterno del PSG.



Rimarrà presto da sciogliere anche il nodo riguardante il sostituto di Theo Hernandez approdato in Arabia tra le fila dell’Al-Hilal, ma intanto la dirigenza rossonera vuole regalare a Mister Allegri un rinforzo sulla fascia destra rimasta orfana di Walker, non riscattato dopo il prestito dal City, e con un Emerson Royal praticamente fuori dalle gerarchie del tecnico livornese.