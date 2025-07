Milan, sorpresa a centrocampo: Tare lo soffia a Conte

Lo stand-by nella trattativa per Ardon Jashari spinge il Milan a guardarsi intorno per rinforzare il centrocampo

Potrebbe non essere Ardon Jashari il prossimo rinforzo del Milan a centrocampo dopo gli innesti di Luka Modric e Samuele Ricci operati dal direttore sportivo Igli Tare.

Dopo aver ufficializzato Luka Modric e Samuele Ricci, il direttore sportivo del Milan Igli Tare si è tuffato a capofitto su Ardon Jashari, centrocampista svizzero (ma di origini macedoni) di proprietà del Club Brugge. Il giocatore classe 2002 resta l’obiettivo principale del Milan per rinforzare la mediana, anche alla luce di un accordo con il giocatore e con l’entourage trovato ormai da tempo. Jashari dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan firmando un contratto della durata di cinque anni da 2,8 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Il condizionale, però, resta d’obbligo, viste le continue resistenze de parte del Club Brugge che finora non ha ancora dato il via libera alla partenza di Ardon Jashari nonostante l’ultima offerta da trentadue milioni e mezzo più altri due di bonus. Il club belga continua a chiederne quaranta, ma l’affare si potrebbe sbloccare grazie alla volontà del giocatore, fortemente intenzionato a diventare un nuovo centrocampista del Milan.

Calciomercato Milan, soluzione a sorpresa per il centrocampo

Da direttore sportivo scavato qual è, Igli Tare però sa bene di non poter lasciare nulla al caso. Ecco perché l’uomo mercato del Milan ha continuato a guardarsi intorno in queste settimane per non farsi trovare impreparato. E proprio in queste ore è spuntato il nome di un altro potenziale rinforzo per il centrocampo del Milan.

Stando a quanto rivelato da Fichajes.net, il Milan avrebbe messo gli occhi su Yangel Herrera, centrocampista venezuelano (ma di origini spagnole) di proprietà del Girona. Legato al club iberico da altri due anni di contratto, non è un giocatore considerato incedibile ed è finito anche nel mirini del Napoli di Antonio Conte. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria da trenta milioni di euro, ma il Milan potrebbe fare un tentativo per acquistarlo a cifre inferiori.