Milan, sorpresa a sinistra: colpo alla Theo Hernandez

Dopo il mancato arrivo di Archie Brown, il Milan si muove per un colpo a sorpresa sulla corsia mancina

Il Milan sembrava avere in pugno Archie Brown, terzino sinistro anglo-giamaicano che ha poi scelto di trasferirsi al



Fenerbahce. Mossa a sorpresa di Igli Tare.

Dopo aver accolto Luka Modric, il Milan si concentra sulla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Il direttore sportivo Igli Tare è consapevole di dover sostituire un giocatore importante come Theo Hernandez il quale, al netto del calo di rendimento dell’ultimo periodo, ha rappresentato per il Milan un elemento di assoluto livello. E ora, sei anni dopo l’operazione che portò il terzino francese in rossonero, il Milan potrebbe ripetere un affare simile. Ma procediamo con ordine.

Il club rossonero aveva raggiunto un’intesa quasi totale per l’approdo in Italia di Archie Brown, esterno sinistro classe 2002. Accordo sia con il giocatore che con il Gent che ne deteneva la proprietà del cartellino, ma alla fine l’inserimento del Fenerbahce di José Mourinho ha fatto saltare il banco col giocatore già ufficializzato dal club turco. Sulla lista di Igli Tare restano altri profili come quello del classe 2003 Marc Pubill dell’Almeria, la cui valutazione oscilla tra i dieci e i quindici milioni di euro.

Calciomercato Milan, nome a sorpresa per la fascia sinistra

Nelle ultime ore è spuntata anche la pista che porta a Melvin Bard, 24enne francese in forza al Nizza, ma ad ora non ci sarebbe stato alcun contatto ufficiale. Quasi del tutto tramontata, invece, l’ipotesi rappresentata da Guela Doué, la cui valutazione di venticinque milioni di euro ha portato a una frenata quasi definitiva. E così nelle ultime ore il direttore sportivo Igli Tare si è mosso per un altro profilo.

Si tratta di Fran Garcia, classe ’99 di proprietà del Real Madrid e reduce dal Mondiale per Club nel quale ha anche realizzato un gol e un assist. Stando a quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle scorse ore il direttore sportivo rossonero Igli Tare avrebbe avuto anche i primi contatti con l’entourage del giocatore, legato al Real Madrid da altri due anni di contratto e la cui valutazione di mercato è di poco superiore ai 15 milioni di euro.