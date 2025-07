Milan, sorpresa dal Napoli: il colpo che cambia le scelte di Allegri

E se la sorpresa di calciomercato arrivasse dal Napoli, per il Milan che sta nascendo di Massimiliano Allegri? Ogni strada porta al “jolly” per Max.

Sta valutando diverse opzioni Igli Tare per dare al tecnico livornese la soluzione che serve per il domani del Milan. L’occasione di calciomercato, a cifre che dovranno essere però ragionevoli, arriva probabilmente dal Napoli stando a quelle che sono le ultime notizie che arrivano dalla città del Vesuvio.

Che fine fa l’attaccante che, con tutti gli innesti fatti al Napoli – e che il club partenopeo continua a fare -, ha voglia di ottenere il pass per il Mondiale? Il Milan può ragionarci su e approfittare di una situazione che si è complicata tra gli azzurri.

Calciomercato Milan: occasione d’oro dal Napoli

Antonio Conte ha deciso alcune cose per il suo Napoli e De Laurentiis gli ha permesso di scegliere che strada percorrere. Inevitabilmente, malgrado i tanti impegni che si presentano in questo 2025/2026 che è alle porte, qualcuno dovrà essere tagliato fuori perché giocherà poco.

Se da una parte ci sono le riserve che si accontentano di giocare poco, dall’altra c’è chi vuole sì, avere un ruolo da jolly, ma non ad ogni costo. Giocare col contagocce non farà bene a Jack Raspadori che, dovesse essere ancora tagliato fuori dalla scelta dei titolari – anche se gli basterebbe un ruolo da co-titolare come la passata stagione -, andrà via per giocare titolare altrove.

Al Milan quindi si presenta un’occasione ghiotta: Raspadori alle spalle del Bebote Gimenez come soluzione per Allegri. Vuole vederci chiaro lo stesso Raspadori perché, come analizzato da TMW, ad oggi è un jolly e non un titolare. E prima del Mondiale che l’Italia spera di giocare, sarà importante fare una stagione di un certo livello.

Quanto costa l’attaccante del Napoli: è un jolly per il Milan

Così come al Napoli, al Milan, sarebbe un jolly lo stesso Raspadori. Ma giocando di più perché, in un sol colpo, i rossoneri troverebbero una duplice soluzione.

In Raspadori potrebbe vedersi sia l’attaccante che la sottopunta considerando che Raspadori ha giocato anche come “falso nove” e Allegri, puntando su un centravanti da alternare a Gimenez, andrebbe a trovare in Giacomo Raspadori il colpo che il Milan cerca da diverso tempo. Rinunciando a Vlahovic, che ha un ingaggio fuori parametri, ma spendendo circa 30 milioni come minimo che chiedono, oggi, dal Napoli. Tenendo comunque in conto che, almeno per ora, i partenopei non si separeranno da Raspadori. A meno che il club non dovesse tornare in corsa per Darwin Nunez.