Milan, sorpresa in attacco: arriva il nuovo Osimhen

Il Milan studia il mercato dei giovani. Nonostante l’arrivo imminente di Modric, Tare vuole ringiovanire la rosa

Sarà un Milan più “sostenibile” quello che costruirà Igli Tare in questa sessione estiva di calciomercato. E poco importa se il primo colpo sarà Luka Modric.

La prima operazione in entrata chiusa da Igli Tare come direttore sportivo del Milan è stata quella per portare Luka Modric in rossonero. Un innesto di assoluta esperienza per il Diavolo che si prepara ad accogliere uno dei centrocampisti più forti, titolati e influenti dei nostri tempi. E anche se è in corso la trattativa con un altro esperto giocatore come il classe ’92 Granit Xhaka (anche se la sua pista si sta raffreddando col passare dei giorni) il direttore sportivo rossonero segue con grande attenzione il mercato dei giovani.

L’obiettivo è duplice: da un lato ringiovanire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per creare un gruppo che possa durare nel tempo, dall’altro quello di patrimonializzare con elementi utili da subito sotto il profilo tecnico ma che potrebbero rappresentare anche una importante occasione per portare a casa corpose plusvalenze. Ecco perché un po’ in tutti i ruoli il Milan guarda anche ai giovani talenti del calcio europeo con la speranza di pescare bene.

Calciomercato Milan, nuovo nome per l’attacco

Tra i reparti da rinforzare c’è sicuramente anche l’attacco. Le partenza di Luka Jovic, Tammy Abraham e Francesco Camarda hanno lasciato in rosa il solo Santiago Gimenez come centravanti puro oltre a Lorenzo Colombo, appena rientrato dal prestito all’Empoli e pronto a una nuova avventura ancora lontano da Milanello.

Tra i giovani monitorati da Igli Tare per rinforzare il reparto offensivo ci sarebbe anche Tolu Arokodare, attaccante centrale nigeriano classe 2000, paragonato al connazionale Victor Osimhen per l’importante mole fisica (è alto un metro e novantasette centimetri). Di proprietà del Genk, il Milan avrebbe chiesto informazioni sull’ex Amiens, autore di ventitré gol in quarantacinque partite giocate nella stagione appena terminata tra il massimo campionato belga e le coppe. Un profilo giovane e interessante che potrebbe concretamente fare al caso del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri.