Milan spazientito, ora rischia di saltare tutto: Tare ha pronto il piano B

L’operazione è diventata un rebus: il Milan sta per perdere la pazienza. La trattativa ora rischia di arenarsi.

Il mercato in entrata del Milan sta cominciando ad entrare nel vivo. La società rossonera ha aperto le danze con un colpo di spessore, aggiudicandosi Samuele Ricci dal Torino. Uno degli obiettivi di Igli Tare è proprio quello di regalare a mister Massimiliano Allegri un centrocampo di alto livello, così da non far sentire la mancanza di Tijjani Reijders.

Dopo Ricci, infatti, il Milan starebbe spingendo per portare in rossonero un altro centrocampista di talento. Tuttavia, la trattativa sta andando per le lunghe, nonostante la cospicua offerta presentata dai rossoneri. La dirigenza di Milano si starebbe spazientendo e questo potrebbe spingerla a rivedere i propri piani e virare su nuovi nomi.

L’affare rischia di saltare: la pazienza del Milan sta per finire

Dopo Samuele Ricci, il Milan avrebbe intensificato il pressing per consegnare nelle mani di mister Massimiliano Allegri il centrocampista Ardon Jashari. Circa dieci giorni fa, la società rossonera avrebbe presentato una sostanziosa offerta, che ci avvicina molto alle richieste economiche del Club Bruges. Tuttavia, la compagine fiamminga continua a prendere tempo, mettendo a dura prova la pazienza del Milan.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il club rossonero avrebbe presentato un’offerta da 32,5 milioni di euro di parte fissa più 2,5 milioni di bonus e altri 3 difficilmente raggiungibili. Insieme alla proposta economica, il Milan pare abbia lasciato intendere che non ci saranno rilanci. Il Diavolo è forte della volontà del giovane centrocampista, che sogna la maglia rossonera sin da bambino. Il giocatore svizzero avrebbe accantonato alcune proposte dalla Premier: vuole solo il Milan.

Sabato scorso, Ardon Jashari ha comunicato al Club Bruges la decisione di voler lasciare il Belgio per sbarcare nella Serie A. Infatti, il calciatore svizzero classe 2002 non ha preso parte al ritiro della squadra nerazzurra tra Inghilterra e Scozia. Il centrocampista, di fatto, starebbe sollecitando i propri agenti a sbloccare la situazione con la società belga.

Anche se recentemente l’amministratore delegato del Club Bruges, Bob Madou, ha rilasciato delle parole inequivocabili ai microfoni di ‘Het Nieuwsblad’: “Ci siamo seduti a parlare con il Milan per cortesia, senza parlare di soldi. Tutti sanno che cosa ha fatto Ardon, ma per noi non si tratta della fine di un ciclo. Non dico che non faremo eccezioni, ma al momento non c’è alcuna offerta sul tavolo che mi faccia pensare che dovremo farlo. Crediamo che la carriera di Ardon nel nostro club non sia ancora finita. Siamo convinti che in futuro si trasferirà in un club di alto livello, ma solo quando sarà giusto per tutti, e questo per noi non è il caso di oggi. Presumiamo che rimarrà, capisco che sia deluso”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è stato anche il Director Football, Dévy Rigaux: “I colloqui con il Milan sono fermi, conoscono la nostra posizione. Se Jashari resterà ancora per un anno qui, non ci sarà solo il Milan, ma più club importanti che si faranno avanti. Dobbiamo assicurarci che Ardon capisca: dobbiamo ribaltare la situazione in modo che possa dare il massimo anche l’anno prossimo. Anche se non possiamo escludere nulla finché la sessione di calciomercato non sarà chiusa”.

La risposta definitiva del Club Bruges si fa attendere: tutto fa pensare che la società fiamminga voglia un rilancio da parte del Milan e intenda prima assicurarsi il sostituto di Jashari. In cima alla lista ci sarebbe Aleksandar Stanković, centrocampista classe 2005 dell’Inter. La compagine belga sta trattando sulla base di un’operazione da 10 milioni, con il club meneghino che insiste per inserire nei discorsi il diritto di recompra. Insomma, il colpo Jashari potrebbe paradossalmente dipendere dall’Inter.

Il Milan ha un piano B: occhi puntati in Olanda

Qualora non dovesse andare in porto l’operazione per Ardon Jashari, il Milan sarebbe pronto a far partire il piano alternativo che si chiama Ismael Saibari. Si tratta di un centrocampista marocchino, in forza al PSV Eindhoven. Il calciatore classe 2001, cresciuto principalmente nei settori giovanili di Anderlecht e Genk, è un profilo molto gradito in casa Milan.

Ismael Saibari è un centrocampista moderno e può appunto ricoprire più ruoli in mezzo al campo: è versatile e con un’ottima capacità tecnica. Il centrocampista ha in essere con il PSV un contratto fino al 2029 e, secondo ‘Transfermarkt’, il suo valore di mercato si aggira sui 27 milioni di euro. Nella stagione precedente, Saibiri ha realizzato 15 gol e 14 assist in 44 presenze. Nel caso in cui l’affare Jashari saltasse, sarebbe il promettente marocchino il piano alternativo del Milan.