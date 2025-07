Milan, svolta per Araujo: la mossa che gela la Juventus

Allegri sogna lo smacco alla Juventus, Araujo può vestire la maglia del Milan: ecco come l’affare può andare in porto, bianconeri tagliati fuori

I segnali che arrivano dal calciomercato, per il momento, sembrano indicare che al via della nuova stagione ci sia una chiara favorita. E’ il Napoli campione d’Italia, che non ha ripetuto gli errori di due anni fa e sta realizzando un mercato di tutto rispetto, per confermare il primato e lanciare subito un segnale alle inseguitrici. Il che significa che per tutte le altre c’è da lavorare duramente, in campo e fuori, per cercare di colmare il gap, con acquisti altrettanto importanti per provare a mettere in discussione la pole position della compagine di Conte.

Il Milan non parte con l’obiettivo dichiarato di vincere il titolo, questo è vero, ma deve ambire comunque alle prime posizioni, e chissà, magari, vedere cosa potrà accadere se riuscirà a trovarsi vicino alla vetta nella fase calda della stagione. Un po’ come accaduto proprio agli azzurri dodici mesi fa. Ecco perché ci si può aspettare dal Diavolo qualche operazione di un certo peso, per cercare di farsi spazio tra le prime antagoniste dei partenopei. Un giocatore che potrebbe spostare gli equilibri sarebbe Araujo, difensore di grande livello, che aiuterebbe non poco la retroguardia milanista.

Barcellona, sconto improvviso per Araujo: la cifra che il Milan può investire subito

Per il Milan, c’è la possibilità di battere la concorrenza della Juventus, che segue l’uruguaiano da tempo. Ma i bianconeri non possono investire, al momento, su un’operazione nel reparto difensivo, cosa che invece sarebbe nelle possibilità del Diavolo.

Secondo ‘El Nacional’, infatti, il Barcellona, consapevole del fatto che il giocatore non voglia rimanere a fare da riserva, che mantenere uno scontento in rosa sarebbe deleterio e che sarebbe impossibile ottenere la cifra sognata inizialmente per la sua cessione, sarebbe disposto ad abbassare le pretese a poco più di 35 milioni di euro. La cifra che il Milan si è spinto a offrire, senza successo, per Jashari. Direzionando tale budget sul difensore, l’affare potrebbe andare in porto.

Milan, Allegri aspetta il bomber per sedersi al tavolo dello scudetto

A questo punto, il Milan, che ha già effettuato alcuni acquisti di tutto rispetto, potrebbe pensare davvero di sedersi al tavolo dei grandi. Con una ultima operazione da coltivare. Quella dell’attaccante richiesto da Allegri.

Servirà pazienza, per arrivare al raggiungimento di questo traguardo, ma il club sa che ad agosto le condizioni per alcune operazioni potrebbero essere più favorevoli. Sempre parlando di Juventus, potrebbe così giungere la svolta per Dusan Vlahovic, separato in casa e che potrebbe a quel punto convincersi ad accettare un’altra destinazione. Così come i bianconeri potrebbero accordare condizioni abbordabili per la sua partenza.