Milan, Tare accontenta Allegri: arriva l’esterno

Igli Tare è pronto ad assicurare a Massimiliano Allegri un vecchio pallino del tecnico rossonero per la fascia sinistra

Sono diverse le priorità di mercato del Milan, con il direttore sportivo Igli Tare al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri due nuovi terzini.

Dopo la partenza di Theo Hernandez si è aperta una voragine sulla corsia sinistra del Milan. Ma il club rossonero è consapevole di dover intervenire anche sulla fascia di destra, dove allo stato attuale Massimiliano Allegri ha a sua disposizione Filippo Terracciano, Emerson Royal e Alex Jimenez. Sulla carta sarebbe quest’ultimo il titolare, ma alla luce della possibile partenza dei primi due sarà quanto mai necessario intervenire andando a pescare altri giocatori sul mercato.

In queste settimane si sono fatti diversi nomi: piace Guéla Doué dello Strasburgo, ma la valutazione di venticinque milioni di euro potrebbe rappresentare un ostacolo non di poco conto. L’altro sogno sarebbe rappresentato da Dodò della Fiorentina, ma anche in questo caso la valutazione economica potrebbe spingere il Milan a virare su altri profili. Sullo sfondo ci sono Marc Pubill, Martim Fernandes e Vanderson, ma nelle ultime ore sarebbe tornato d’attualità un vecchio pallino di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, regalo di Tare a Massimiliano Allegri sulla fascia

L’imperativo di mercato in casa Milan è acquistare un terzino capace di disimpegnarsi su entrambe le fasce, un elemento tatticamente duttile e dotato di importanti doti tecniche e atletiche. E in tal senso si registra una importante novità per il mercato del club rossonero in queste ultimissime ore.

Stando a quanto rivelato dal noto giornalista Marco Varini, il Milan sarebbe di nuovo su Fabiano Parisi, laterale classe 2000 di proprietà della Fiorentina e legato al club viola da altri tre anni di contratto. Nasce come esterno sinistro, ma può giocare anche sulla corsia di destra. Si tratterebbe di un giocatore particolarmente gradito a Massimiliano Allegri, il quale lo avrebbe voluto a disposizione anche quando sedeva sulla panchina della Juventus. Ha un ingaggio di 1,5 milioni di euro a stagione, cifra decisamente alla portata del Milan che potrebbe così tentare l’assalto all’esterno di origini campane.