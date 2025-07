Milan, Tare pesca in Belgio: difensore goleador per Allegri

Mentre la trattativa per Ardon Jashari fatica a sbloccarsi, il Milan pesca un altro innesto dal campionato belga

Nel corso degli ultimi anni il Milan, al pari di altri club italiani e non solo, ha guardato spesso al campionato belga per trovare rinforzi. E un altro affare potrebbe concludersi nelle prossime ore.

Sono tanti i nomi di mercato accostati al Milan nel corso di questa sessione estiva di trasferimenti, ma quello inseguito con maggiore insistenza è senza ombra di dubbio quello di Ardon Jashari. Centrocampista originario della Macedonia del Nord ma con passaporto svizzero, è da tempo pronto a sposare la causa rossonera. Il giocatore classe 2002 si è reso disponibile anche a ridursi l’ingaggio pur di vestire la maglia del Milan che da tempo ha in mano l’accordo anche con l’entourage per la firma di un contratto di durata pluriennale per il giocatore ex Lucerna.

A bloccare l’approdo di Ardon Jashari al Milan finora è stato il Club Brugge, con cui il centrocampista ha ancora tre anni di contratto. La società belga non ha accettato le offerte presentate finora dal Milan, anche se il club rossonero sarebbe in procinto di rilanciare ulteriormente avvicinandosi alla cifra di trentacinque milioni, con la forbice tra domanda e offerta che andrebbe così a ridursi ulteriormente. In attesa di capire se l’affare per Ardon Jashari si sbloccherà o meno, il Milan pensa anche a un’altra pista dal campionato belga.

Calciomercato Milan, altro colpo dal campionato belga

Da tempo, infatti, il Milan guarda con una particolare attenzione alla Jupiler League, ovvero il massimo campionato del calcio belga. In passato c’era grande attesa per Charles De Ketelaere, arrivato proprio dal Club Brugge per poco più di trentasette milioni di euro, ma poi ceduto all’Atalanta con la cui maglia l’attaccante belga è riuscito finalmente ad esprimersi anche in Italia, acuendo il rimorso in molti tifosi rossoneri.

Ora il Milan potrebbe pescare nuovamente dal campionato belga, bussando però alle porte del Genk, club nel quale milita Tolu Arokodare, attaccante nigeriano tra gli obiettivi di Igli Tare per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Il Milan potrebbe infatti ingaggiare Zakaria El Ouahdi, terzino destro di passaporto marocchino (ma nato in Belgio) già proposto tempo fa ai rossoneri, ma nel mirino anche del Rennes dopo che il Wolfsburg si è tirato fuori.

Potrebbe essere una soluzione invitante, anche alla luce della propensione dell’esterno di andare a segno come testimoniano i 16 gol realizzati in 125 partite da professionista con le maglie di club, numeri non trascurabili per un giocatore che parte dalla linea difensiva.