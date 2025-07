Milan, Tare punta un nuovo centrocampista: sfuma l’arrivo di Jashari?

Il Milan ha messo gli occhi su un nuovo centrocampista: Igli Tare è pronto a dire addio alla pista Jashari?

Continua senza sosta la telenovela in casa Milan per l’arrivo in rossonero di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero del Club Bruges non sta facendo altro che spingere per sbarcare ai piedi della Madonnina, ma la società belga non ne vuole sapere di venire incontro economicamente alla compagine lombarda. Tare ha messo sul tavolo 35 milioni di parte fissa più 3 milioni di bonus facili da raggiungere.

Il Club Bruges, però, resta fermo nelle proprie richieste, non smuovendosi da quota 40 milioni totali. Nel corso della settimana, Jashari avrebbe anche rifiutato due proposte dalla Premier, a testimonianza della sua voglia di Milan. La priorità del giocatore è quella di vestire rossonero, tant’è che sarebbe pronto a rinunciare ad una parte dello stipendio concordato col Diavolo (quinquennale da 2 milioni). Al momento, la situazione è bloccata e per questo Tare starebbe vagliando nuove opportunità.

Il Milan piomba sul centrocampista della Premier League: salta la trattativa per Jashari ?

La situazione per Ardon Jashari resta complessa. Pochi giorni fa, anche il capitano del Club Bruges, Hans Vanaken, si è espresso a riguardo, rimarcando la volontà della società belga: “Se per lui andare al Milan è il massimo per la sua carriera, lo accettiamo. Sia io che il club. Ma solo al prezzo giusto! Ammetto che forse anch’io avrei fatto la stessa cosa alla sua età. Però bisogna accontentare il club dal punto di vista finanziario. Poi il fatto che non c’è una clausola nel suo contratto rende tutto più difficile. Ora dipende tutto dal Milan. Se paga i 40 milioni che chiede il nostro club Jashari diventerà rossonero. Altrimenti..”.

Considerato lo stato in cui vera attualmente la trattativa, il Milan starebbe mettendo al vaglio nuove soluzioni. Tra le tante sondate da Igli Tare ci sarebbe una che porta dritti in Premier League. Il Diavolo, secondo quanto riferito da ‘AS’, avrebbe messo gli occhi su un centrocampista del Bournemouth: Tyler Adams. Il calciatore statunitense classe 1999, di fatto, sembrerebbe essere uno dei primissimi nomi nella lista rossonera qualora dovesse saltare definitivamente la trattativa per Jashari.

Il mediano americano è reduce da una buona stagione con la maglia del Bournemouth. Tyler Adams ha chiuso l’ultima annata con 32 presenze e 3 assist. Il Milan sarebbe già uscito allo scoperto per il centrocampista statunitense, trovando una pronta risposta da parte del club inglese. Il Bournemouth avrebbe chiesto al Diavolo un’offerta da 25/30 milioni, cifra più bassa rispetto all’investimento Jashari. Tare ci sta pensando e nel frattempo porta avanti altri discorsi, come quello per Guela Doue.

Il Milan insiste per Guela Doué: Tare in pressing

Oltre a spingere per regalare ad Allegri un nuovo centrocampista, il Milan sta insistendo anche sul fronte terzino destro. In questo senso, il primo nome in cima alle preferenze è quello di Guela Doué. La società rossonera sarebbe pronta a presentare una nuova offerta per il calciatore, mettendo sul piatto 23 milioni di euro.

L’operazione starebbe viaggiando verso una strada in discesa: lo Strasburgo avrebbe abbassato le proprie pretese, facendo capire di potersi “accontentare” anche di una proposta da 25 milioni. Insomma, la distanza presto potrebbe assottigliarsi. Inoltre, nella giornata di ieri Guela Doué è stato escluso dalla lista dei convocati per l’amichevole in Turchia contro il Galatasaray. L’assenza del classe 2002 non è stata motivata, il che fa pensare o ad una scelta meramente tecnica o precauzionale in vista di una futura cessione.