Milan, tentazione Arabia : dopo Theo possono salutare altri due

Altri due rossoneri potrebbero raggiungere Theo Hernandez in Arabia Saudita

In casa Milan oltre alle entrate, il d.s. Tare sta lavorando per le uscite dato che diversi giocatori non rientrerebbero nei piani del neo tecnico Massimiliano Allegri.

Le ricche proposte della Saudi Pro League hanno già convinto Theo Hernandez ; il francese si è trasferito all’Al-Hilal, dove ha raggiunto l’ex tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. In un campionato pronto ad accogliere Retegui, ci potrebbe essere spazio anche per Bennacer e Adli.

Bennacer e Adli fuori dal progetto rossonero

Gli ingaggi di Modrić e Ricci, a cui potrebbe aggiungersi Jashari hanno delineato il centrocampo del diavolo, dunque escludendo Bennacer e Adli ; infatti secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero stati dei sondaggi da parte di alcuni club Sauditi per i due centrocampisti. Se con la gestione Pioli erano stati fondamentali ,nella scorsa stagione l’arrivo in panchina di Fonseca prima e Conceiçao poi ha cambiato le carte in tavola e infatti entrambi hanno lasciato Milano in prestito.

L’algerino ha scelto come destinazione Marsiglia nel mercato invernale. Con De Zerbi in panchina, il classe ‘97 ha collezionato 12 presenze e fornito 2 assist, raggiungendo il secondo posto in Ligue 1 con conseguente qualificazione in Champions League.

Il francese invece si è trasferito alla Fiorentina lo scorso agosto e nell’ultima annata viola ha giocato 35 partite, segnando 5 gol, uno proprio ai rossoneri in campionato nel successo toscano 2-1 il 06 ottobre 2024.

La prossima settimana è previsto il ritorno a Milanello del 24enne, che però sarebbe costretto ad allenarsi con il Milan Furuto in quanto fuori dai piani lombardi. In Via Aldo Rossi ascolterebbero volentieri offerte per l’ex Bordeaux, anche in virtù del contratto in scadenza nel 2026.