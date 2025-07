Milan, Theo Hernandez saluta: che stoccata alla dirigenza!

L’esterno francese, dopo sei anni di Milan, saluta ufficialmente il club rossonero e si aggrega all’Al Hilal.

L’avventura di Theo Hernandez con la maglia del Milan è giunta al termine, dopo sei “stagioni meravigliose”: l’esterno francese è arrivato nell’estate del 2019 dal Real Madrid, piano piano è cresciuto notevolmente sotto la guida dei tecnici rossoneri, fino ad arrivare ad essere uno dei punti fermi della formazione che ha vinto il 19° Scudetto, sotto la guida di Stefano Pioli. Cavalcate, dribbling, assist, gol, e anche qualche siparietto interno: questo è stato Theo Hernandez al Milan, un giocatore importante dentro e fuori dal campo, che ha sempre rispettato la maglia rossonera, anche nei momenti più difficili. La sua carriera ora proseguirà all’Al-Hilal, dove incontrerà Simone Inzaghi, che sarà il suo nuovo allenatore.

Nella giornata odierna l’Al-Hilal ha annunciato l’arrivo ufficiale di Theo Hernandez, con il Milan che invece ne ha annunciato il suo addio. Ad un anno dalla scadenza di contratto, i rossoneri lo lasciano andare al club arabo. Nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio dell’esterno francese, che ha salutato il suo “vecchio” club con un post su Instagram, anche critico nei confronti della società.

Dopo sei anni in questo club, è arrivato il momento di dire addio. Sono arrivato al Milan nel 2019 con sogni, voglia e l’entusiasmo di indossare una maglia ricca di storia. Oggi me ne vado dopo aver vissuto momenti indimenticabili, come la vittoria della Serie A e della Supercoppa Italiana, e soprattutto dopo aver condiviso lo spogliatoio con persone straordinarie.

Grazie di cuore ai miei compagni, a ogni allenatore che ha creduto in me, e in particolare a Paolo Maldini, per la sua vicinanza, visione e leadership.

E grazie alla tifoseria rossonera, che è sempre stata presente, nei momenti belli e in quelli difficili. Sentire il vostro sostegno è stato un privilegio che non dimenticherò mai e che porterò per sempre nel cuore.