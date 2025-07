Milan, Thiaw ai saluti: addio ad un passo

Malick Thiaw sempre più vicino alla cessione: il difensore tedesco è pronto ad accettare l’offerta della Serie A.

Prima di partire all’assalto di Giovanni Leoni, il Milan ha bisogno di fare posto nel reparto arretrato. Per fare spazio in difesa, la società rossonera avrebbe deciso di mettere alla porta Malick Thiaw. Il centrale tedesco sarebbe stato escluso dal progetto tecnico di mister Massimiliano Allegri e pertanto appare inevitabile la sua cessione in questa finestra di mercato. Nelle ultime ore, il difensore rossonero avrebbe riaperto alla possibilità di un trasferimento proprio in un club di Serie A.

Thiaw vicino all’addio: il difensore è ad un passo dall’accettare l’offerta dalla Serie A

Dopo appena 2 anni in maglia rossonera, Malick Thiaw questa estate dovrebbe concludere la sua avventura a Milano. Il futuro del difensore tedesco sembra essere lontano dal Diavolo, ma sempre legato al campionato di Serie A. Secondo quanto asserito dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore rossonero avrebbe ripreso in considerazione la possibilità di trasferirsi alla corte del Como di Cesc Fabregas.

Malick Thiaw non ha ancora accettato l’offerta dei Lariani, ma il sì sarebbe molto vicino. Il Milan starebbe insistendo molto per la riuscita dell’operazione, dato che incasserebbe circa 25 milioni di euro dalla cessione. Soldi che Tare sarebbe pronto ad investire per l’acquisto di Giovanni Leoni. Proprio in merito al difensore del Parma, sono giunti nuovi aggiornamenti. Per creare uno spiraglio, il ds del Milan avrebbe messo sul tavolo Mattia Liberali e Lorenzo Colombo come contropartite tecniche.