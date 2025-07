Milan, trattativa bloccata: l’annuncio spiazza Tare

La trattativa è completamente bloccata: l’annuncio coglie di sorpresa il Milan. Tare al lavoro per risolvere il problema.

Uno degli aspetti che più sta cercando di curare il Milan in questa fase di calciomercato è legato al tema cessioni. Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, si sta muovendo molto per trovare delle sostentazioni a quei giocatori che non sono stati inseriti nei piani tecnico-tattici di Max Allegri. Non tutte le operazioni sono facili da indirizzare, la conferma arriva dalla situazione relativa al futuro di Alvaro Morata.

L’annuncio su Morata sorprende il Milan: le ultime sul centravanti spagnolo

Alvaro Morata è ancora bloccato in Turchia. L’attaccante spagnolo vuole tornare in Italia per vestire la maglia del Como, squadra con la quale ci sarebbe già un accordo economico ed il benestare del Milan. Tuttavia, il suo rientro in Serie A non ha ancora preso piede a causa della presa di posizione del Galatasaray. I turchi, nonostante siano a buon punto per il ritorno di Osimhen, non hanno ancora dato il via libera per l’interruzione anticipata del prestito dell’ex Real Madrid.

Una situazione che anche il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha commentato. Il patron dei Lariani ha parlato della trattativa per Morata ai microfoni de ‘La Provincia di Como’, confermando le difficoltà nel chiudere l’affare: “La situazione è ancora bloccata, speriamo si sblocchi”. Morata è sbarcato ad Istanbul nel gennaio scorso, tramite un prestito con diritto di riscatto: i turchi hanno pagato circa 6 milioni per avere l’ex Real.

L’accordo ha una durata annuale e in più il Galatasaray si è riservato la possibilità di rinnovare la permanenza del calciatore in giallorosso. Le opzioni sono due: riscattare il giocatore a gennaio del 2026 per 8 milioni o a giugno del 2026, versando nelle casse del Milan circa 9 milioni. Scenari alquanti utopici dato che Alvaro Morata vuole lasciare il club di Istanbul già questa estate. L’attaccante starebbe spingendo per trasferirsi al Como. Tra le diverse questioni da risolvere, Igli Tare è alle prese anche con questa complessa situazione, cercando di mediare tra le parti.

Mercato in entrata: ufficialità in arrivo

È in discesa, invece, la trattativa che riguarda l’approdo in maglia rossonera di Pervis Estupinan. Nelle scorse ore, il calciatore ecuadoriano è atterrato all’aereoporto di Linate per visite mediche e firma del contratto. In seguito, l’esterno ormai ex Brighton partirà alla volta di Hong Kong per prendere parte alla tournée estiva del Milan. Nella giornata di oggi, i rossoneri hanno sfidato l’Arsenal a Singapore, perdendo 1-0.

A partire dalla seconda amichevole, in programma sabato alle ore 13:30 italiane contro il Liverpool, mister Allegri potrà contare anche su Estupinan. Il calciatore classe 1998 sottoscrivere con il club rossonero un contratto quinquennale. Mentre al Brighton andranno circa 19 milioni di euro.