Milan, trovato il nuovo attaccante: Leao gli lascia il ruolo da nove

Il calciomercato del Milan ruota attorno alla scelta dell’attaccante, ma pare che il nove sia stato trovato.

Massimiliano Allegri ha lasciato intendere in più occasioni che il ruolo da “nove” saprebbe farlo benissimo Rafael Leao, calciatore che all’occorrenza verrebbe spostato al centro, dando modo al portoghese di avvicinarsi ancora di più alla porta e non solo nel ruolo da esterno che gli appartiene. Ma occhio anche ad un’altra soluzione.

Il Milan, abbandonando la pista Vlahovic e scegliendo una soluzione che farebbe bene all’economia del Milan stesso, sceglierebbe di dare al Bebote Santi Gimenez un’alternativa importante e che potrebbe vedere la maglia numero nove sulle spalle di un altro attaccante. A sorpresa, la scelta del Milan potrebbe cadere su chi in realtà sembrava lontanissimo dalle idee dei rossoneri fino a poco tempo fa.

Milan: Leao si sposta di nuovo, chi è il nuovo attaccante

La sorpresa di mezza estate porta a quello che è il ruolo da numero nove che riguarda il Milan. Sembrava ad un passo il nuovo attaccante del Milan, Dusan Vlahovic, che in realtà è ancora fermo alla Juventus e difficilmente dirà addio ai bianconeri, se qualcuno non si farà avanti per le cifre che chiede.

Ma il Milan, nonostante possa prenderlo per soli 10 milioni dalla Juventus, non avrebbe alcuna intenzione di pagargli un ingaggio da 10 milioni di euro. Ecco che quindi le soluzioni sono altrove e una di queste, clamorosamente, potrebbe arrivare dal Milan stesso.

Come analizzato da TMW, la possibilità per quanto si sta vedendo nel corso di quest’estate, riguarda un calciatore rientrato dal prestito. Dopo aver indossato la nove del Napoli campione d’Italia, occhio alla possibilità di vedere la nove sulle spalle di Noah Okafor al Milan, come nuovo attaccante centrale dei rossoneri.

Okafor può restare: “rischia” di diventare un titolare

Sotto gestione Conte e poi con la preparazione di Massimiliano Allegri, potrebbe aver trovato la forma al top Noah Okafor, trovandosi adesso pronto per l’esperienza al Milan. Dopo un periodo di alti e bassi vissuto in rossonero, Okafor potrebbe rappresentare il “nove” che il Milan cerca, in alternativa a Gimenez.

Il Napoli lo prese come “jolly” non alternandolo però quasi mai. Esperienza diversa può essere al Milan, con Okafor che resterebbe a San Siro come soluzione interna per risolvere quello che è ad oggi un problema al club rossonero, considerando che Leao può essere sì, impiegato al centro, ma non in un ruolo completamente naturale. Cosa che Okafor farebbe meglio, come sta dimostrando in fase realizzativa nelle amichevoli in questa fase di pre-campionato in Serie A.