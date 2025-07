Milan, ufficiale l’addio di Theo: adesso il sostituto dal Tottenham

Adesso è anche ufficiale, Theo Hernandez non è più un giocatore del Milan. L’annuncio è stato pubblicato sul sito dei rossoneri.

Salutando i rossoneri si è ufficialmente accasato al club allenato da Simone Inzaghi, allenatore ex Inter che vede il suo destino incrociato, dopo gli anni vissuti da avversario proprio del laterale francese.

E adesso per il Milan è caccia a chi dovrebbe arrivare sulla corsia mancina proprio al posto di Theo Hernandez. Oltre ai soliti nomi, massima attenzione per quello che sarebbe poi il ritorno in Serie A per uno degli esterni che convince, nella lista di Igli Tare, per il ruolo da esterno a sinistra che cerca Allegri per il suo progetto.

Calciomercato: Theo Hernandez all’Al-Hilal, il comunicato ufficiale

In maniera del tutto ufficiale, nel corso di questo pomeriggio, è arrivata la notizia sull’addio al Milan di Theo Hernandez. Circolava nell’aria che sarebbe presto arrivata la news che conferma la realizzazione ufficiale della trattativa che sta portando Theo in Arabia Saudita.

Il Milan, salutandolo così, con una nota ufficiale ha fatto conoscere di aver ceduto a titolo definitivo il giocatore francese: “AC Milan annuncia di aver venduto il diritto delle prestazioni sportive di Theo Bernard Francois Hernandez all’Al-Hilal SC. Al giocatore vanno i ringraziamenti per i sei anni passati assieme”.

Theo Hernandez si trasferisce, in ogni caso, al club saudita per 25 milioni di euro. Stesso club allenato da Inzaghi che lo ha accolto con un post ufficiale. Ci sarà tempo, adesso, per sistemare le cose in difesa. E i rossoneri, dal Tottenham, potrebbero assicurarsi il sostituto.

Chi arriva al Milan al posto di Theo Hernandez: ipotesi italiana

Ipotesi italiana dalla Premier League, per quella che è la scelta che farebbe Igli Tare di fronte alla possibilità di assicurarsi per 30 milioni circa il nuovo terzino a tutta fascia che sostituirebbe, a quel punto, l’appena salutato Theo Hernandez.

L’arrivo all’Al-Hilal del terzino francese non è scontato che porti ad uno dei due calciatori sul quale il Milan sta lavorando. Un vecchio pallino, già ai tempi dell’Udinese, potrebbe fare al caso del Milan. E con lo stesso terzino italiano al Milan, Destiny Udogie, che potrebbe scegliere di ritrovare la Serie A e con l’obiettivo di rientrare tra le prime scelte in Nazionale con il progetto legato al nuovo Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso, nella speranza non solo di giocare per l’Italia ma anche in ottica Mondiale 2026.