Milan, un altro affare dal Feyenoord: sgarbo alla Juventus

Il calciomercato del Milan vede Igli Tare a lavoro e con Massimiliano Allegri indicare la via per quelli che sono i colpi da piazzare.

Molti tra i nomi che passano tra le voci di calciomercato in casa Milan riguardano infatti le scelte che saranno fatte da parte di Allegri, pronto a dare o meno il via libera per quelli che sono gli innesti da piazzare per il progetto che prende il via da oggi, considerando quello che è il raduno per una stagione appena cominciata a Milano.

Tra questi nuovi nomi, c’è in realtà una vecchia idea già della precedente gestione dirigenziale. Un nuovo difensore che arriverebbe al Milan, con sgarbo alla Juventus.

Calciomercato Milan: Allegri pronto a beffare la sua ex Juve

Potrebbe beffare la sua ex Juventus, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Il calciomercato dei rossoneri passa sicuramente da quella che è la scelta in avanti e che riguarda Vlahovic, ma non è l’unica voce che riguarda quelle legate ad entrambi i club.

Nel corso di questi giorni è stato evidenziato il ritorno di fiamma da parte della Juventus per il colpo in difesa, dopo i rumors di gennaio.

All’infortunio di Gleison Bremer, la Juventus stava per rispondere con il colpo Hancko. Riportandolo in Serie A, lo avrebbe prelevato dal Feyenoord, club col quale ha trattato il Milan per l’arrivo del Bebote Gimenez. Le cose potrebbero replicarsi adesso, in questa torrida estate appena cominciata nel calciomercato che sta avendo inizio e col Milan che, beffando proprio la Juventus potrebbe inserirsi per lo “scippo” ai bianconeri sul nuovo difensore per Allegri.

Le cifre del colpo dal Feyenoord

Il Milan potrebbe inserirsi nell’operazione che sta vedendo la Juventus avvicinarsi a David Hancko, centrale di difesa che arriverebbe in Italia dal club olandese per giocare titolare. Dopo il suo passato alla Fiorentina, il difensore del Feyenoord ha ottenuto una crescita importante tanto da essere considerato uno dei migliori centrali del campionato olandese.

A gennaio hanno provato a portarselo a casa diversi top club italiani, rinunciando alla fine per le elevate cifre che chiedevano dall’ex club di Santiago Gimenez. Il Milan, a distanza di sei mesi e per una cifra ragionevole, intorno ai 20-25 milioni di euro, potrebbe tornare all’assalto per il centrale di difesa considerando l’esigenza da parte di Allegri di sistemare le cose in quella posizione di campo. Per entrambe le destinazioni, Hancko arriverebbe per giocare titolare. A convincere il difensore potrebbe essere il progetto che gli presenterà in ogni caso Max Allegri. Dalla sua il Milan, oltre all’appeal del club, ha anche quello del suo allenatore.