Milan, un altro colpo dal Real Madrid: la rivelazione

Il calciomercato del Milan è passato ancora una volta dal Real Madrid, stando a quanto svelano sul colpo dalla Spagna.

Il mercato del Milan è ancora tutto da sistemare e informazioni, il club rossonero, pare le abbia chieste anche al Real Madrid per capire la possibilità della realizzazione dell’affare dai Blancos.

Alla fine i rossoneri hanno preso una scelta ben precisa per il calciomercato che è entrato nel vivo, con Massimiliano Allegri che sta lavorando col proprio organico in attesa di vederlo completato. Arrivato Estupinan dal Brighton è un altro colpo che il Milan ha valutato, sempre per le corsie, dal Real Madrid.

Calciomercato Milan: affare col Real Madrid, la rivelazione

Il mercato dei rossoneri è entrato nel vivo e la rivelazione sul colpo dal Real Madrid è arrivata direttamente dal canale YouTube di Fabrizio Romano dove, il collega Matteo Moretto ha parlato appunto di quella che è la situazione in casa Milan.

Oltre al tema caldo su Dusan Vlahovic, che riguarda il club rossonero, la rivelazione da parte di Moretto è legata a quanto successo prima ancora di vedere il Milan accelerare e chiudere per Estupinan.

Prima di mettere le mani sul cartellino del terzino dell’Ecuador, il Milan stava valutando il colpo Fran Garcia. I rossoneri si sarebbero informati sui costi del terzino spagnolo, qualora il Real Madrid lo avesse lasciato partire. Stesso club delle Merengues che in questo momento sta valutando diverse opzioni per il ruolo di esterno di difesa considerando che Fran Garcia convince solo parzialmente e Mendy non fornisce più garanzie fisiche e tecniche.

Affare sull’asse Milano-Madrid: in ballo un’altra idea

Oltre Fran Garcia, sull’asse Milano-Madrid potrebbe vedersi un’altra operazione, anche se non diretta dal Real. Perché, svincolatosi dopo l’avventura al Mondiale per Club, un altro terzino – il Milan ne cerca un altro anche sulla destra dopo aver concluso l’affare Estupinan, ecco che Lucas Vazquez resta un’idea per i rossoneri, dopo tentativi passati fatti dal club rossonero.

Fran Garcia ha un costo eccessivo per i parametri del Milan che, se prende un terzino sinistro da alternare a Estupinan, lo prende a cifre diverse dai 20-25 milioni che chiedono come minimo da Madrid. Pertanto, andando su un’altra soluzione e in un altro ruolo della difesa, la realizzazione dell’affare potrebbe riguardare Lucas Vazquez che cerca una sistemazione che non per forza deve riguardare il calcio spagnolo. Sulle tracce dell’esterno iberico c’è anche la Juventus, che valuta il colpo a zero.