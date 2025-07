Milan, un altro colpo dalla Premier: affare col Manchester United

Dopo aver preso Estupinan, il Milan potrebbe approfittarne di un’altra situazione e piazzare un altro colpo dal Manchester United.

Il calciomercato dei rossoneri non si fermerà al colpo dal Brighton e che ha visto il nuovo terzino che prenderà il posto di Theo Hernandez, che è andato via dai rossoneri per giocare all’Al-Hilal.

Sulle corsie dei rossoneri potrebbe arrivare un nuovo innesto. Questo, approfittando di una situazione che si è creata a Manchester, con Ruben Amorim che ha reso chiaro allo storico esterno inglese del club dello United, che non fa più parte in sostanza del progetto del portoghese.

Milan, grande occasione dallo United: colpo da Manchester

Il calciomercato del Milan non si fermerà ad Estupinan, considerando che poi c’è anche un attaccante da prendere per alternarlo col Bebote Gimenez.

Per 17 milioni il Milan ha preso Estupinan, che però non completa il reparto difensivo dei rossoneri che potrebbero ancora tornare su un esterno di difesa, magari da alternare proprio al giocatore ecuadoregno. E questo, arriverebbe in un’occasione di calciomercato come fu quella di gennaio da Manchester, ma sponda City, per quanto riguarda l’arrivo di Kyle Walker.

Da Manchester, in arrivo dallo United, potrebbe concretizzarsi l’affare su Luke Shaw. Il terzino inglese, non più giovanissimo ma comunque nel vivo della sua carriera, è l’idea a sorpresa del Milan. Come hanno fatto sapere dal Sun il Milan potrebbe provare a prendere il calciatore che non fa più parte delle idee del Manchester United che è disposto a venderlo in quest’estate.

Le cifre del colpo dal Manchester United

Il Manchester United sarebbe disposto a vendere Luke Shaw, anche a cifre al ribasso. Dopo una vita passata ai Red Devils, perché è dal 2014 che è passato dal Southampton al Manchester United, il simbolo dell’ultimo decennio all’Old Trafford si separerà dal club britannico e probabilmente anche dalla Premier League.

Sulle sue tracce i club che proveranno a rivalorizzarlo e in Serie A, come successo per McTominay e altri giocatori che salutando Manchester hanno ritrovato una nuova vita, dando modo a Luke Shaw di provare quantomeno ad insediarsi tra i potenziali convocati di Tuchel per l’Inghilterra al Mondiale 2026. Un’operazione che il Milan potrebbe realizzare a circa 10 milioni di euro o comunque riuscendo a convincere lo United ad un prestito con opzione di riscatto, come accaduto per Walker dal City nell’ormai passata stagione.