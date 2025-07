Milan, un altro figlio d’arte in Serie A: Chukwueze nell’affare

Un altro figlio d’arte che riguarda un ex Milan sbarcherà in Serie A secondo quelli che sono gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal calciomercato.

Il calciatore dell’AZ ha brillato con il suo club nei primi passi mossi nell’Eredivisie e questo ha portato al forte interesse da parte di un top club d’Italia che, inserendo anche Chukwueze nella trattativa, starebbe vedendo come sistemare le cose davanti.

Da una partenza all’altra, perché liberandosi un posto sulla corsia, ecco che arriverebbe il classe 2004 che, seguendo le orme di suo papà, potrebbe trasferirsi dall’Olanda alla Serie A, come successe al leggendario ex centrocampista del Bayern Monaco che vestì la maglia del Milan in quello che fu poi anche il penultimo Scudetto vinto dai rossoneri della propria storia con Max Allegri in panchina.

Calciomercato: il figlio di un ex Milan in Serie A

Lo rivelano da Il Corriere dello Sport, con la possibilità che riguarda il figlio di un ex campione del Milan che trionfò nel diciottesimo Scudetto della storia dei rossoneri, per il suo approdo in Serie A.

C’è un club che, dovendo accontentare alcuni dei suoi calciatori pronti a compiere il grande salto come Beukema e Ndoye – il primo sembra davvero ad un passo dal Napoli -, dovrà sistemare le cose. Se da una parte il Bologna ha già preso Vitik prelevandolo dallo Sparta Praga, dall’altra deve capire cosa succederà con Dan Ndoye. E il futuro del Bologna, per certi versi, passa anche dal Milan.

Il motivo è legato alla voglia dei rossoneri di spedire Chukwueze al Bologna e non è da escludere che possa arrivare a prescindere dalla situazione che porta a Ruben Van Bommel in Serie A. Perché, se non dovesse arrivare ai felsinei, considerando l’interesse di un altro tra i top club di Serie A, allora Sartori virerà su Chukwueze come valida alternativa per la corsia esterna.

Le cifre e la destinazione di Van Bommel: giocherà in Serie A

Piace non solo al Bologna, Ruben Van Bommel. L’esterno olandese è nella lista anche della Lazio, che in attesa di capire cosa succederà sul mercato, punta forte sul giocatore.

Dovesse scegliere la Lazio, Ruben Van Bommel, i felsinei vireranno su Chukwueze. Tra le altre ipotesi, assieme all’esterno del Milan, c’è pure Otavio, vecchia conoscenza sempre del Milan tra i rumors di mercato che riguardavano i rossoneri in passato. In ogni caso, l’affare Van Bommel si chiuderebbe per circa 10-15 milioni di euro che sono più o meno le stesse cifre che percepirebbe il Milan sulla cessione dell’ex Villarreal.