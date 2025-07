Milan, un difensore in uscita: rimane in Serie A

Un difensore è pronto a lasciare il Milan, ma rimarrebbe comunque in Serie A.

Mentre la squadra è impegnata nella tournée asiatica, nel frattempo la dirigenza rossonera sta lavorando sia sul fronte entrate con già tre colpi messi a segno, ma anche sulle uscite. Il tecnico Massimiliano Allegri è stato chiaro e ha già fatto sapere alla dirigenza i suoi piani per ritornare il prima possibile in Champions League. Nel nuovo Milan però, potrebbe non esserci spazio per diversi giocatori e dopo Theo Hernandez ceduto all’Al-Hilal, tra gli altri terzini con le valigie in mano, ci sarebbe Filippo Terracciano.

Terracciano lascia Milano? Il Verona pensa al clamoroso ritorno

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, l’Hellas Verona in vista della prossima stagione avrebbe chiesto informazioni al Milan per Terracciano. L’idea sarebbe di un prestito e per il giocatore si tratterebbe di un ritorno a Verona, club in cui è cresciuto calcisticamente fin dalle giovanili. Acquistato dai rossoneri a gennaio 2024 per 6 milioni di euro, il classe 2003 non ha convinto la società lombarda. Soprattutto nell’ultima annata, il numero 42 ha collezionato solamente 17 presenze per un totale di 692 minuti.

Il trasferimento a titolo temporaneo in Veneto potrebbe garantire al 22enne una maggiore continuità nel minutaggio e soprattutto un ambiente con meno pressioni, rispetto a San Siro. I rossoneri chiaramente preferirebbero mantenere il controllo del difensore azzurro, in modo da puntarci in futuro in caso di exploit. Dopo il quattordicesimo posto nello scorso campionato, gli scaligeri sono pronti a lottare nuovamente per la salvezza e Terracciano potrebbe essere una risorsa importante a disposizione di Paolo Zanetti.