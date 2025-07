Milan: un grande sforzo per lo Scudetto è l’affare dal Liverpool – Sky

Il Milan, sulla situazione attaccante, deve scegliere che strada prendere. Un grande sforzo dal Liverpool potrebbe permettere ai rossoneri di competere senza freni.

Malgrado l’assenza dalle coppe, con Massimiliano Allegri in panchina e la scelta fatta nel nuovo progetto con Igli Tare, il Milan può tracciare una linea diretta verso i propri obiettivi.

Ha chiarito, Allegri, che il ritorno in Champions League è la priorità di questa stagione che sta cominciando. Ma attraverso il mercato, attraverso un’annata fatta di idee e gestione della rosa, con un allenatore così in panchina, non può vedere esclusa la possibilità di sognare in grande e vedere il Milan mettersi in fila per la lotta Scudetto col Napoli che, ad oggi, è il club in assoluto favorito per il titolo del 2026 dopo il campionato appena vinto. Un calciomercato che, in ogni caso, passa proprio dalla lotta con il club azzurro per quello che è l’obiettivo di mercato possibile, a sorpresa, dal Liverpool.

Calciomercato Milan: sforzo dal Liverpool e beffa al Napoli

L’affare, il Milan, lo farebbe con un grande colpo davanti. Oltre ai nomi già noti, per l’attacco dei rossoneri che andrebbe sistemato oltre il Bebote Santi Gimenez che convince, sì, ma non come unica soluzione di spicco nel reparto offensivo dei rossoneri. Tant’è che il Milan starebbe provando a prendere un attaccante di spessore.

Il centravanti potrebbe sì, arrivare nella soluzione Vlahovic, ma non è l’unica. I rossoneri valutano diverse opzioni per il futuro in attacco.

Il giornalista di Sky Sport, vicino alle notizie del Milan, Beppe Di Stefano, ha parlato al canale YouTube di Carlo Pellegatti, rendendo chiaro ciò che potrebbe fare al caso dei rossoneri. “Fossi nel Milan punterei su chi segna davanti, serve uno così. Prenderei uno tra Vlahovic o Nunez, farei uno sforzo di quel tipo”.

Milan, quanto costa l’attaccante: ipotesi dai Reds

Il mercato del Milan passa dalla scelta in attacco e Darwin Nunez, arrivando in Serie A, potrebbe rientrare anche tra le idee del Milan.

Per arrivare al centravanti uruguaiano, che è in piena trattativa col Napoli, potrebbero volerci 50-60 milioni di euro che, in questo momento, stanno vedendo il gradimento non solo del Liverpool nel cedere il giocatore a tali cifre, ma anche da parte del calciatore stesso che vorrebbe approdare in Serie A. Più al Napoli che al Milan, anche a causa della Champions League. Ma con un progetto così importante come quello appena cominciato con Allegri, occhio anche alla possibilità che si apre sul Milan per Nunez.