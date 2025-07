Milan-United, intreccio di mercato: il colpo sblocca un attaccante?

Il mercato del Milan sembra essere legato a doppio fino a quello del Manchester United: per i rossoneri si potrebbe riaprire una pista allettante

il Milan continua a cercare nuovi innesti per migliorare la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. I rossoneri vogliono immediatamente mettersi alle spalle le difficoltà della passata annata e cercheranno la rivalsa anche sfruttando il calciomercato.

Diversi i movimenti che il DS Igli Tare intende fare nelle prossime settimane. Dopo aver salutato Theo Hernandez e Reijnders, il club potrà contare su un tesoretto importante da impiegare su nuovi profili adatti al gioco del nuovo tecnico.

Capitolo attaccante: il Milan cerca un grande colpo

Una delle priorità della dirigenza sarà trovare una nuova punta. L’arrivo di Santiago Gimenez dello scorso inverno non basta: il Diavolo avrà bisogno di gente pronta e motivata, in grado di alzare il tasso tecnico del reparto e di garantire uno score importante di reti.

Oltre al messicano, nella scorsa stagione il Milan poteva contare anche su calciatori che hanno lasciato la squadra. Nello specifico, il primo nome è quello di Tammy Abraham, che dopo il prestito ai rossoneri è rientrato alla Roma per poi trasferirsi in Turchia. L’altro attaccante che ha appena lasciato il club è Luka Jovic, che non ha visto il prolungamento del proprio contratto e si è svincolato a parametro zero. Adesso bisognerà intervenire sul mercato: uno dei calciatori seguiti rimane Dusan Vlahovic, in rottura con la Juventus, ma dal mercato arrivano aggiornamenti intriganti.

Il Man United “sblocca” il mercato del Milan: si riapre la pista per la punta

Dall’Inghilterra arriva una notizia che era ormai nell’aria da qualche giorno: Bryan Mbeumo è un nuovo calciatore del Manchester United. L’attaccante, reduce da una grandiosa stagione con la maglia del Brentford condita da 20 reti e 8 assist in 38 gare di Premier League, sbarca all’Old Trafford per una cifra superiore agli 80 milioni di euro.

L’arrivo di Mbeumo arriva dopo quello di Matheus Cunha, altro acquisto in attacco per i Red Devils che vogliono rilanciarsi dopo anni bui. I nuovi innesti lasciano ampio margine di possibilità per le partenze, specialmente se arriverà la proposta giusta. Ed ecco che potrebbe riaprirsi la pista che riporterebbe Joshua Zirkzee in Serie A. Le pretendenti di certo non mancano, con il Milan che sembrava voler fare sul serio per l’ex Bologna. Con una concorrenza sempre più fitta e il pressing da parte dei top club di un campionato che lui conosce bene, ecco che Zirkzee potrebbe decidere davvero di aprire all’addio al Manchester United. Il Milan rimane alla finestra, in attesa che le acque si smuovano.