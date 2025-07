Milan Vlahovic, annuncio in diretta e affare possibile: cosa sta succedendo

La Juventus e Dusan Vlahovic non sono mai stati così distanti. Tra la risoluzione e i nodi contrattuali, a beneficiare di tutto ciò potrebbe essere proprio il Milan.

È risaputo, il Milan cerca un nuovo “nove”, un attaccante da affiancare a Gimenez, per tenere il messicano sugli attenti e dare una scelta in più a Massimiliano Allegri. Varie piste nel mirino ed il club sta sondando il terreno sia in serie A che in tutta Europa, giocatori di livello ed

Ad oggi, la pista più calda sarebbe proprio quello che porta al serbo Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus. A Torino si potrebbe verificare un clamoroso colpo di scena, una risoluzione contrattuale che liberebbe Vlahovic e alleggerirebbe il peso contrattuale del serbo (stipendio da 12 mln).

Futuro incerto? Sullo sfondo c’è il Milan che fiuta l’affare

Allegri e Vlahovic, un sequel della love story? Secondo Francesco Letizia, il giornalista di Sportitalia, il Milan starebbe attendendo gli sviluppi e le dinamiche della vicenda legata al serbo, per affondare poi il colpo di mercato ad agosto, quando la Juventus avrà già “risolto” la spinosa vicenda legata all’attaccante.

L’attuale stipendio percepito dal serbo è fuori portata, ma se il calciatore dovesse arrivare a zero, si potrebbe arrivare anche ad un offerta sui 6 mln, con magari dei bonus alla firma o commissioni varie. Per il momento, il Diavolo attende sullo sfondo e lascia questa patata bollente alla vecchia signora.

Insomma un colpo a parametro zero per certi versi inaspettato e che regalerebbe ad Allegri un nome di primo piano per aiutare nella fase di ambientamento Gimenez.