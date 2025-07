Milan-Vlahovic, ci siamo? Indizio social, cosa manca per chiudere

L’indizio social riaccende le voci per quello che è il segnale lasciato da Dusan Vlahovic e che lo riporta in orbita Milan.

Se ne sono accorti tutti sui social tant’è che, proprio attraverso la piattaforma X, il nome del bomber serbo è presto finito in “tendenza”.

Il motivo è legato ad un like che si è lasciato scappare e che lo riporta, inevitabilmente – in epoca social i giocatori sanno di dover stare molto attenti a certe cose fatte sui propri profili ufficiali – tra i principali candidati per l’attacco del Milan. E Max Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte.

Vlahovic al Milan: spunta il like sui social

La narrativa del “Vlahovic rovinato da Allegri” è stata ampiamente cancellata dal momento difficile che Dusan Vlahovic ha vissuto soprattutto in questa stagione conclusa da ormai un mese circa per i bianconeri, sotto gestione Thiago Motta e Igor Tudor.

Con la Juve ha fatto fatica a prescindere il bomber che potrebbe rilanciarsi in rossonero e l’occasione di calciomercato che fiuta Igli Tare è legata alla possibilità di vederlo come nuovo nove del Milan per una cifra completamente diversa da quelle passate. In un post pubblicato da Rafael Leao, si è fatto scappare il like Dusan Vlahovic.

Leao, che su Instagram ha pubblicato un post dopo la vittoria contro il Liverpool, ha ricevuto il like proprio da Dusan Vlahovic. Un segnale di interesse da parte del centravanti serbo e che non passa inosservato, considerando le voci che lo coinvolgono tra le possibili operazioni del Milan.

Cosa serve per chiudere il colpo Vlahovic? Il Milan ci riprova

Il Milan potrebbe riprovarci, con i tifosi che si sono scatenati per il like notato sotto al post di Rafael Leao, da parte di Dusan Vlahovic. Non è un mistero che il Milan stia cercando un nuovo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez che, fino a questo momento, pare aver convinto solo parzialmente Max Allegri in questo primissimo periodo da allenatore del club rossonero. “Arrangiandosi” con Leao punta, Allegri potrebbe accogliere in ogni caso un nuovo centravanti. E per 10-15 milioni di euro potrebbe concludersi quella che è stata una trattativa complessa fino a questo momento.

Chiaro è che poi, lo stesso Dusan Vlahovic, dovrà ridursi l’ingaggio da quello attuale, accettando una proposta da 6-7 milioni di euro sulla quale il Milan si spingerà, ma senza andare poi troppo oltre. Primi segnali social sono stati dati. Ora la palla passa al serbo.