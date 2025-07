Milan Vlahovic, l’affare si fa caldo: spuntano contatti e un retroscena sul prezzo

I rossoneri sono sempre alla ricerca di un’altra punta da aggiungere al reparto attaccanti. Il serbo resta ovviamente il preferito di Max, ecco la situazione.

Il Milan esce sconfitto dal campo nella sua prima amichevole internazionale. Uno a zero per l’Arsenal firmato Saka, per una partita che quantomeno ha dato delle indicazioni a Massimiliano Allegri per continuare al meglio la preparazione. Nel frattempo, la società continua a lavorare sul mercato per cercare di migliorare la rosa. L’arrivo di Estupinian è il terzino tanto atteso, ma non è l’unico colpo in vista dei rossoneri.

News Milan, mercato: nuovi contatti per Vlahovic

Tra i vari ruoli che la società deve ancora rinforzare c’è sempre quello della punta centrale. L’investimento per Gimenez a gennaio è stato importante e sicuramente si continuerà a puntare su di lui. Allo stesso tempo però è necessario avere come minimo un’altra punta in rosa e, dopo la cessione di Camarda in prestito al Lecce, la società ha ancora più urgenza di coprire quel ruolo.

Il preferito di Allegri resta sempre Dusan Vlahovic, ormai arrivato alla rottura con la Juventus che quindi cederebbe volentieri il calciatore, anche ad una diretta rivale. Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube, ci sarebbero stati nuovi contatti tra le due società, anche se solo indiretti.

Quello che risulta è che il Milan sarebbe disposto ad offrire una cifra anche superiore rispetto ai 10 milioni di cui si parlava in precedenza. Per un trasferimento che obiettivamente farebbe molto comodo a tutte le parti coinvolte e di cui, inevitabilmente, si continuerà a parlare.