Modric al Milan, finalmente ci siamo: svelati data d’arrivo e numero di maglia

Manca sempre meno all’inizio ufficiale dell’avventura al Milan di Luka Modric. Svelata la data d’arrivo del croato e il numero di maglia che indosserà.

Dopo aver accolto Samuele Ricci, ora i tifosi del Milan fremono per l’ufficialità di Luka Modric. Terminata l’esperienza al Real Madrid, conclusasi con la roboante sconfitta per 4-0 contro il PSG in semifinale del Mondiale per Club, ora per il croato è il momento di dare inizio alla sua avventura in rossonero.

Per l’ufficialità tanto attesa è infatti solo questione di ore. Proprio in queste ore sono stati svelati la data dell’arrivo di Modric a Milano ed anche il numero di maglia che il croato indosserà.

Milan, domani Modric sarà a Milano per visite e firma: indosserà la maglia numero 14

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Modric sbarcherà domani a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il suo contratto fino al 2026 (con opzione di prolungamento fino al 2027). Per quanto riguarda il numero di maglia, la scelta è ricaduta sulla numero 14 già indossata ai tempi del Tottenham e che i tifosi del Milan hanno visto indossata da Tijjani Reijnders fino a qualche settimana fa.

Un’eredità dunque pesante, ma del resto chi se non Modric avrebbe potuto raccogliere questo “peso”. Dopo aver concluso questa giornata milanese, Modric darà poi inizio alle sue tre settimane di vacanze. Per vederlo a Milanello bisognerà attendere il 4 agosto, con l’ormai ex Real Madrid che avrà modo di conoscere i suoi nuovi compagni e il suo nuovo allenatore a pochi giorni dal debutto ufficiale con il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia.