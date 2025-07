“Modric lo porta al Milan”: Altro colpaccio dal Real Madrid, dalla Spagna sono sicuri

Luka Modric si mette subito all’opera per il Milan, ma non sul rettangolo verde. Il croato sta tentando di convincere il suo ex compagno al Real Madrid a raggiungerlo in rossonero.

In questa sessione di mercato il club di via Aldo Rossi sta provando a discostarsi, con moderazione, dal diktat degli ultimi anni di RedBird. Profili futuribili si, ma solo se alternati con calciatori di esperienza in grado di saperli affiancare nei momenti di difficoltà, non solo in mezzo al campo ma anche fuori. L’affare Modric va in quella direzione. Il croato aggiunge non solo una tecnica sopraffina, ma anche un carisma che nel corso della stagione tornerà utilissimo a Massimiliano Allegri, che intende creare un gruppo coeso, abolendo episodi come il cooling break di Roma o l’anarchia dei rigori a Firenze.

Milan, Modric comincia “a lavorare”: il croato chiama a Milan l’ex compagno al Real

Dopo aver firmato il suo contratto con il Milan, il centrocampista di Zara ha messo il calcio in standby per qualche settimana in vista delle meritate vacanze. Presumibilmente, Luka sarà a disposizione di Allegri a partire dal 4 agosto, a 13 giorni dall’esordio ufficiale con il Diavolo, in Coppa Italia contro il Bari. Nel frattempo, però, il 40enne potrebbe lavorare sotto traccia per portare un suo ex compagno a Milanello. Si tratterebbe di Fran Garcia che, a detta del portale spagnolo “AS”, è tra i profili sondati per la fascia sinistra.

L’asse che ha già visto passare da una squadra all’altra giocatori come Theo Hernandez e Brahim Diaz potrebbe avere un nuovo cliente. Il quotidiano iberico fa luce su contatti avvenuti tra Gines Carvajal, procuratore del laterale classe 1999, e i vertici di Casa Milan. Di fatto, l’agente avrebbe quasi proposto il proprio assistito al Milan, in quanto nella prossima stagione Garcia potrebbe trovare poco spazio dopo l’acquisto di Alvaro Carreras e il possibile ballottaggio con Ferland Mendy.

Milan, contatti con l’agente di Fran Garcia: Modric lo chiama in Italia

Un ulteriore sponsor del trasferimento a Milanello, come detto, sarebbe Luka Modric, che ha visto crescere il canterano del Real negli ultimi anni. Il nodo da sbrogliare riguarda le richieste economiche.

Il Milan, che ha formalizzato la prima offerta per Estupinan, non vorrebbe spendere più di 30 milioni tra terzino destro e sinistro. E il contratto di Garcia, in scadenza nel 2027, non fa ben sperare rispetto a prezzi scontati. Il Diavolo potrebbe altresì chiedere uno sforzo ulteriore all’agente, contando anche sull’onda lunga dell’arrivo di Modric