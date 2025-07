Morata al Como? Il presidente conferma tutto: cosa manca

L’attaccante spagnolo è vicino a chiudere con il Como: il presidente dei lariani conferma tutto e anticipa cosa manca.

Alvaro Morata è un altro dei nomi più discussi in questa estate di calciomercato rossonero: l’attaccante spagnolo, arrivato la scorsa estate a titolo definitivo per 15 milioni di euro, non è entrato bene nel gioco del Milan, tanto che già a gennaio il numero 7 viene girato in prestito al Galatasaray, per trovare più spazio. Nella sua avventura in Turchia colleziona 6 reti in 12 presenze: un buon risultato, ma Morata vuole di più e ora un suo ritorno in Italia è sempre più possibile.

Milan, Morata vicino al Como: Suwarso conferma tutto

Già a inizio mercato, si parlava del fatto che Morata non fosse rimasto al Milan: i suoi 6 mesi con la maglia rossonera hanno deluso le aspettative, e lui stesso non è stato contento di questa esperienza. Da qui la decisione di voler cambiare, provando a rimanere in Italia: il Como si è fatto avanti per lui e la destinazione è sin da subito piaciuta allo spagnolo, con la consapevolezza di avvicinarsi alla famiglia.

Il Como dunque ha avanzato sempre più interesse, trovando anche l’intesa con il Milan: i rossoneri, però, devono trovare l’intesa con il Galatasaray, che ha sottoscritto un contratto per un prestito di un anno, dunque scadrebbe a gennaio 2026. Morata però è convinto di tornare al Milan e la sua volontà ha determinato il passaggio.

A confermare la trattativa è lo stesso presidente del Como Suwarso, che ai microfoni di Sky Sport ha confermato che tra Como, Milan e giocatore l’accordo è stato trovato, manca solo l’accordo tra Milan e Galatasaray. Queste le sue parole: