News Milan, c’è la prima mossa di Allegri: che novità!

Arrivano nuovi retroscena sul ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del diavolo.

Il Milan continua la sua tournée estiva tra Singapore, Hong Kong e Perth. Positiva l’ultima uscita dei rossoneri, con la splendida vittoria per 4 a 2 contro il Liverpool di Arne Slot. Una partita che resta sempre un’amichevole, ma che ha dato ottime indicazioni a Massimiliano Allegri in termini di gioco. Inoltre, la squadra ha anche dimostrato di essere molto affiata, il che evidenzia come il lavoro di Max e del suo staff stia dando i suoi frutti.

E proprio a proposito del ritorno al Milan del tecnico livornese, spuntano oggi nuovi retroscena.

News Milan: Allegri punta tutto su Leao

Andrea Ramazzotti ha parlato su La Gazzetta dello Sport in merito al rapporto tra Massimiliano Allegri e Rafael Leao. Il noto giornalista ha spiegato come il tecnico abbaia voluto puntare su di lui fin da subito e come stia quindi investendo tanto sul portoghese in vista della prossima stagione.

Secondo Ramazzotti, Allegri appena arrivato avrebbe chiesto la conferma della 10 al portoghese, per poi telefonarlo subito per garantirgli posto da titolare e ruolo di vice capitano. Ha portato infatti la fascia nella sfida contro l’Arsenal, e poi contro il Liverpool nella ripresa, dopo l’uscita di Maignan. Fino a quando sarà disposto a sacrificarsi per la squadra e a correre anche nella fase di non possesso, questa centralità è assolutamente meritata. Vedremo piuttosto, se riuscirà ad avere continuità durante tutto l’arco della stagione.