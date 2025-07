News Milan, Pellegatti senza dubbi su Allegri: “Sarà durissima”

Niente dubbi per Carlo Pellegatti che si è detto sicuro su ciò che attenderà il Milan con Max Allegri in panchina. Secondo il giornalista rossonero sarà durissima.

Lunedì è iniziata ufficialmente la nuova stagione per il Milan con la squadra che si è riunita a Milanello. Prime occasioni per Max Allegri di osservare da vicino i suoi nuovi giocatori. Dopo il totale fallimento dello scorso anno, ora il tecnico livornese è chiamato a risollevare una squadra che non può ripetere una stagione come quella conclusa più di un mese fa.

Un’impresa tutt’altro che semplice per Allegri che però nel corso della sua carriera ha già dimostrato più volte di saper essere all’altezza di sfide del genere. In queste ultime ore anche Carlo Pellegatti ha detto la sua sul futuro imminente del Milan.

Pellegatti sicuro sul ritiro: “Con Allegri si preannuncia una preparazione durissima”

Intervenuto sul suo canale YouTube, Pellegatti si è espresso su quelli che saranno i prossimi giorni del Milan. Il noto giornalista rossonero è infatti sicuro che con Max Allegri ci sarà molto da sudare. L’obiettivo è quello di partire forte fin dalla prima partita stagionale:

Con Allegri la preparazione si annuncia durissima, si annuncia severissima, si annuncia pesantissima per i giocatori del Milan. Non per una sorta di punizione, ma perché bisogna cercare di partire subito a 100 all’ora.

Niente giri di parole dunque per Pellegatti che non ha dubbi: il Milan di Allegri dovrà correre fin da subito. Si inizierà a correre dunque fin dal ritiro di Milanello. La scorsa stagione non è stata di certo all’altezza, ma Allegri non ha nessuna intenzione di ripetere ciò che si è visto lo scorso anno.