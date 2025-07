Niente Jackson, Romano svela chi sarà il nuovo nove del Milan

Il calciomercato del Milan vede come primo obiettivo il centravanti da inserire nell’organico di Massimiliano Allegri.

Il Bebote Santi Gimenez non basta all’attacco dei rossoneri che, con Massimiliano Allegri, va a caccia di un nuovo centravanti che possa dare allo stesso tecnico livornese una valida soluzione come attaccante titolare, oltre al messicano.

Come ha fatto sapere Fabrizio Romano, il Milan si è trovato costretto a depennare il nome di Nicolas Jackson sul taccuino di Tare. E il motivo è ovviamente legato ad una natura economica, considerando le enormi richieste economiche del Chelsea per il cartellino del senegalese.

Calciomercato Milan: Jackson depennato dalla lista, il motivo

il calciatore ex Feyenoord, arrivato nel corso della passata stagione, ha già dichiarato di non muoversi dai rossoneri. E lo stesso Milan non lo svenderà.

Le volontà sono quelle di rilanciarlo, ma non come unica soluzione e senza alternativa “allenante”. Allegri gradirebbe due centravanti di enorme livello e oltre a Santi Gimenez non si cerca l’alternativa per dargli un ruolo come vice e basta. Chi arriverà dovrà mettere seriamente in difficoltà Allegri sul ruolo da titolare.

Nicolas Jackson costa troppo e le alternative valutate dal Milan sono strettamente legate alle cifre che i rossoneri sono intenzionati a spendere. Sarà infatti per un massimo di 30 milioni di euro e senza spingersi ulteriormente che il Milan metterà le mani sul prossimo attaccante al quale affidargli la nove del club rossonero.

Chi prende il Milan? Un attaccante su tutti per Allegri

La prima scelta per l’attacco del Milan porta a Victor Boniface, attaccante che per caratteristiche fisiche, oltre a quelle tecniche, rispecchia alla perfezione l’identikit tracciato dal tecnico livornese. Assieme ad Igli Tare, Max Allegri, sta tracciando quella che è la linea del suo Milan del domani.

Le alternative a Victor Boniface sono sempre le solite note. Da una parte c’è Dusan Vlahovic, calciatore che viene liberato per 30 milioni di euro dalla Juve ma che continua a rifiutare le proposte economiche legate ad un ingaggio che è completamente diverso da quello attuale e che percepisce alla Juve e al quale non vuole certamente rinunciare. Dall’altra parte ci sarebbe Lorenzo Lucca che, stanco di aspettare il Napoli, accetterebbe le alternative e una tra queste è quella al Milan, club che gli garantirebbe la possibilità di andare in Nazionale, attraverso il suo percorso di crescita in rossonero. Un bomber che Allegri potrebbe plasmare come terminale offensivo che cerca di raggiungere quello step in più che, per ovvi motivi, all’Udinese non può vivere in questo momento.