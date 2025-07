Niente Milan, concorrenza imbattibile: andrà in Premier

Il Milan segue Mateta, ma il francese non è in cima alla lista: Liverpool e Al Hilal in pressing

Jean-Philippe Mateta è uno dei nomi che il Milan sta prendendo in considerazione per rinforzare l’attacco, ma senza troppa urgenza.

L’interesse c’è, ma non si tratta di una priorità assoluta per la dirigenza rossonera, che continua a valutare diverse alternative per il ruolo di centravanti.

Niente Milan: sirene dalla Premier

Il francese, reduce da una stagione convincente al Crystal Palace con 17 gol e 4 assist in 46 presenze complessive, piace per caratteristiche e fisicità. Tuttavia, non sarà semplice portarlo a Milano, soprattutto a causa della concorrenza. Dall’Arabia Saudita è forte il pressing dell’Al Hilal, con Simone Inzaghi che lo ha inserito nella lista dei nomi graditi. E non è finita qui.

Secondo Footmercato, anche il Liverpool si è mosso concretamente. Il nuovo tecnico Arne Slot avrebbe dato il via libera a un primo contatto: alcuni emissari dei Reds avrebbero incontrato l’entourage del giocatore a Parigi per discutere un possibile trasferimento. Al momento si tratta di sondaggi iniziali, ma non è escluso che il tutto possa evolversi rapidamente nei prossimi giorni.

Il Milan resta alla finestra, consapevole che per affondare davvero il colpo servirà non solo una strategia precisa, ma anche capire se ci sarà spazio di manovra davanti all’interesse concreto di altri club con più disponibilità economica.