Nuova squadra per Davide Calabria: chiamata dalla Premier

Sirene inglesi per l’ex capitano rossonero, pronta la nuova avventura in un club di Premier League

Nato calcisticamente nel settore giovanile del Diavolo, crescendo ne è diventato capitano, ora è pronto per una nuova avventura. 272 le presenze in maglia rossonera, condite da 10 goal e 21 assist, è stato uno dei fedelissimi di Pioli nella gloriosa annata 2021/22 culminata con la vittoria dello scudetto. Le lacrime al momento della partenza per il prestito a Bologna rimarranno le ultime immagini di Calabria in rossonero.

Tante offerte dalla Spagna, ma la Premier è in pole

Celta Vigo, Mallorca e Real Betis sono le principali contendenti per il terzino italiano, LaLiga stuzzica ma al momento, in vantaggio sulle altre c‘è un team di Premier League. Il Crystal Palace ha aumentato, nelle ultime ore, il pressing sull‘ex Milan aumentando il gap con le altre contendenti come riferito da Sky Sport. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l‘accelerata decisiva per far sbarcare Calabria nel londinese.

Il Palace ha concluso l’ultima stagione di Premier League al 13esimo posto, collezionando 53 punti a meno 13 dalla zona Europa. In questa stagione, nella media per quanto riguarda il campionato, si è tolto uno sfizio immenso, difatti è arrivata la vittoria in FA Cup in finale contro il Manchester City di Guardiola. Nella prossima stagione disputerà l’Europa League e vuole poter contare su un profilo d‘esperienza come L’ex capitano del Milan.

Una destinazione interessante per Davide Calabria

Una squadra che è costantemente in Premier League dalla stagione 2013/14 e che non ha mai chiuso oltre il 15 posto. Questa la presentazione del team londinese in cui sembrerebbe possa approdare Calabria nella prossima stagione. Selhurst Park è il teatro del Crystal Palace, uno stadio da 25 mila posti capace di creare una grande atmosfera, grazie alle tribune a bordo campo, classico degli stadi inglesi e a una community di tifosi molto caldi.

SanSiro mancherà, come di fatto, manca a tutti coloro che ci hanno potuto giocare. Per Calabria però il discorso è diverso, nasce milanista sognando di giocare al Meazza con la maglia rossonera, una volta coronato questo sogno è difficile lasciarlo andare. Ora è tempo di voltare pagina e di chiedersi cosa possa portare al Crystal Palace.

Giocatore con dei difetti che però ha sempre dimostrato di avere la fame per poter competere, per poter andare oltre quei limiti che potevano rallentarne la carriera. Chi lo prenderà potrà contare su un giocatore ostico, con grande esperienza nel calcio italiano, rinomatamente il più tattico d’Europa e allora attenzione a sottovalutare il colpo Calabria.