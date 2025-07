Nuovo attaccante Milan, il giornalista rivela: ecco quando si sbloccherà

Il noto giornalista vicino al mondo rossonero ha rivelato quando il Milan si metterà a caccia di un attaccante.

Si sa, in casa Milan si è a caccia di un attaccante, da inserire all’interno della squadra rossonera, come riserve di Gimenez o addirittura come seconda punta, da affiancare all’attaccante messicano in un modulo inedito. D’altra parte la dirigenza rossonera, capitanata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, ha ingaggiato un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, per portare freschezza nella formazione rossonera, con l’obiettivo di dare una svolta al gioco della squadra. Nelle prime due uscite in amichevole qualcosa si è visto, soprattutto nell’ultima contro il Liverpool, dove il Milan ha vinto 4 a 2.

Milan, si cerca un nuovo attaccante: la data prevista per l’ingaggio

Tra le priorità del Milan c’è quella di ingaggiare un nuovo attaccante, anche se non è la priorità assoluta: la dirigenza di Via Aldo Rossi vuole prima chiudere il colpo Jashari o comunque un colpo a centrocampo, per poi virare su un difensore ed infine su un attaccante. A tal proposito, il giornalista Carlo Pellegatti vicino al mondo Milan ha rivelato, tramite un video sul proprio canale YouTube, quando può essere il momento decisivo per ingaggiare un nuovo profilo per il reparto offensivo.

Queste le sue parole, che richiamano anche il nome di Vlahovic, più volte accostato al Milan in questa sessione di mercato:

Vlahovic non è la prima scelta del Milan, ma sarà la scelta degli ultimi giorni. Le priorità sono altre, di Vlahovic non convincono alcuni aspetti. Tare spera che dal 17 agosto qualcuno chiami per proporre gli attaccanti, anche secondo me l’attaccante si farà dopo il 15 agosto.

In casa Milan, dunque, l’attaccante può arrivare a stagione già iniziata: i rossoneri, infatti, cominceranno la nuova stagione il 17 agosto, nei 32° di finale di Coppa Italia, contro il Bari. Una settimana più tardi, comincerà anche il campionato di Serie A. Nel frattempo, Allegri continua il proprio lavoro alla guida della squadra rossonera nella tournée asiatica, con la speranza che si possa chiudere quanto prima il colpo Jashari.