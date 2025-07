Nuovo bomber per il Milan: arriva l’assist bianconero

Allegri attende con ansia un attaccante di spessore, il Milan può farcela grazie a un intreccio particolare che prende vita tra Inghilterra e Spagna

L’attuale fase di calciomercato è particolarmente calda, tutte le big di Serie A sono al lavoro per i principali rinforzi e in questo momento devono cercare di mettere a frutto contatti e trattative portati avanti nel corso delle settimane. Il Napoli fa la lepre e a suon di nuovi acquisti prova a ribadire il suo primato, le altre provano a rispondere. Particolarmente attive Inter e Juventus, ma anche il Milan sta cercando di migliorarsi, anche se per il momento il mercato rossonero non è ancora decollato del tutto.

E’ vero che sono arrivati alcuni acquisti davvero molto interessanti, Ricci e Modric su tutti, ma il lavoro dei rossoneri di certo non è ancora finito, se si vuole orchestrare una squadra che possa essere realmente competitiva almeno per il quarto posto in classifica e chissà, magari pensare a qualcosa di più. Uno dei punti chiave del mercato milanista, lo sappiamo, ruota attorno alla ricerca dell’attaccante che dovrà alternarsi con Gimenez.

Di profili importanti, il Milan ne sta seguendo diversi. E può cogliere un particolare assist targato bianconero, per riuscire nel proprio intento.

Milan, si riapre la pista Ferran Torres: perché lo spagnolo può lasciare il Barcellona

Mirino su Ferran Torres, che nella scorsa stagione al Barcellona ha ritrovato continuità e gol. Lo spagnolo però può lasciare il Barcellona questa estate, per un motivo ben preciso.

I blaugrana pensano al futuro e secondo ‘El Nacional’ vogliono mettere le mani su Isak, attaccante del Newcastle, identificato come il prossimo bomber. Anche se l’assalto allo svedese sarà rimandato al prossimo anno, è un segnale chiaro e Ferran Torres si sente messo ingiustamente in discussione. Per questo, potrebbe volersi guardare intorno alla ricerca di una nuova occasione di rilancio. Il Milan deve farsi trovare pronto.

Milan, sempre viva la pista Vlahovic: gioco di attesa per Allegri

Ci sono anche altre piste da seguire, il discorso si protrarrà forse per tutto il mercato. E per Vlahovic, ad esempio, si dovrà giocare d’attesa.

Una eventualità, quella dell’arrivo del serbo, che non dispiacerebbe affatto ad Allegri, anzi. Ma il rebus del rapporto del bomber con la Juventus è lungi dall’essere sciolto. Un muro contro muro carico di tensione, che forse potrà allentarsi solo verso la fine del mercato, quando la necessità di trovare una soluzione ideale per tutti potrebbe favorire il compromesso economico.