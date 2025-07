Perth Glory-Milan, c’è il debutto per il nuovo rossonero: le formazioni ufficiali

Debutto con il Milan per il nuovo acquisto che scenderà in campo dal primo minuto nell’amichevole contro il Perth Glory. Svelate le formazioni ufficiali della gara.

Si chiude oggi la tournée in Asia e in Australia per il Milan di Max Allegri. Dopo i big match contro Arsenal e Liverpool, dove si già potuti vedere diversi sprazzi del nuovo Milan, tra pochi minuti i rossoneri scenderanno in campo a Perth contro i padroni di casa del Perth Glory. Si tratta ovviamente di una sfida molto diversa dalle precedenti due per il Diavolo.

Il club australiano ha chiuso addirittura all’ultimo in posto in campionato, che come in MLS non prevede però nessuna retrocessione. Inutile sottolineare dunque che tra le due squadre ci sia un vero e proprio abisso. Anche oggi, però, Max Allegri chiede la massima concentrazione, in primis da quei rossoneri che devono ancora dimostrare di poter restare a Milano.

Perth Glory-Milan, formazioni ufficiali: debutto dal primo per Estupinan

Proprio in questi minuti il Milan ha ufficializzato l’undici che scenderà in campo dal primo minuto. Formazione di fatto rivoluzionata rispetto alle due uscite con Arsenal e Liverpool, con l’uomo più atteso che è indiscutibilmente Pervis Estupinan, che oggi farà il suo debutto in rossonero partendo da titolare. Cambio di modulo con il passaggio dalla difesa a tre alla quella a quattro. Di seguito le formazioni ufficiali:

PERTH GLORY (4-4-2): Brighitti, Sutton, Wootton, Timmins, Gomulka, Sulemani, Risdon, Ostler, Taggart, Ngo, Katak.

MILAN (4-3-3): Maignan; Terracciano, Pavlovic, Gabbia, Estupinan; Comotto, Bondo, Loftus-Cheek; Jimenez, Okafor, Chukwueze.

Tanta curiosità nel vedere all’opera anche il giovane Christian Comotto, che dopo gli ingressi nelle due precedenti amichevoli, oggi partirà titolare dal primo minuto al fianco di Bondo e Loftus-Cheek. Tanti cambi anche in attacco con Okafor al centro dopo la doppietta contro il Liverpool e con Jimenez e Chukweuze sulle fasce.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, oltre al debuttante Estupinan, maglia da titolare anche per Pavlovic e Gabbia al centro della difesa, con Terracciano sulla corsia di destra. In porta confermato Maignan.