Pronta la nuova esperienza per Luka Jovic: la destinazione è incredibile

Luka Jovic, free agent dopo l’addio al Milan è pronto per la sua prossima avventura, la destinazione è interessante

Il serbo classe 1997 ha lasciato il Milan al termine della passata stagione. Qualche colpo da maestro, come la doppietta nell’ultimo derby vinto per 3-0 nella semifinale di ritorno in Coppa Italia, ma per il resto un rendimento non all’altezza. Ora è svincolato e può scegliere in quale squadra vivere il suo prossimo futuro. I contatti sono avviati con un team che, se dovesse compiere il colpo Jovic, si accaparrerebbe un giocatore di assoluto livello per gli standard societari.

Jovic verso il Real Oviedo

L’ex giocatore del Milan è pronto ad affrontare una nuova esperienza in Spagna, come riportato da LaLigafr. Dopo i trascorsi con la maglia del Real Madrid, club nel quale è arrivato da predestinato ma nel quale in realtà ha faticato molto, fin da subito, sta per tornare ne LaLiga, alla corte del Real Oviedo. Squadra neopromossa che ha chiuso LaLiga2 al terzo posto nella scorsa stagione e ha ottenuto la promozione grazie alla vittoria nei play-off. Per la squadra di Oviedo rappresenterebbe un gran colpo accasarsi Luka Jovic.

Il colpo però potrebbe farlo anche il serbo, che nonostante non si ritrovi in una squadra top, potrà ripartire senza troppe pressioni e tornare a giocare come sa. Le qualità del giocatore sono indiscusse e in un contesto come quello della squadra in questione, potrebbe davvero ritrovare se stesso.