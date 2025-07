Reazione a sorpresa dei tifosi rossoneri: è polemica

La tifoseria del diavolo non è contenta della situazione sul mercato. In particolare, è una trattativa che ha scatenato la reazione sui social, con il lancio di un nuovo ashtag.

Il Milan continua a cercare rinforzi sul mercato, mentre la squadra è ancora impegnata nella tournée estiva. Sono diversi i ruoli ancora da coprire. Tare lo sa ed è a lavoro proprio per questo, conducendo parallelamente diverse trattative sia in entrata che in uscita.

Il primo obiettivo in assoluto resta sempre Ardon Jashari, centrocampista del Club Brugge che il Milan segue da tempo e per cui sarebbe disposto anche ad un esborso non indifferente. Dopo più di un rilancio, sono arrivati ad essere 38 infatti, bonus compresi, i milioni offerti dai rossoneri al club belga. Il Brugge, però, continua a non accettare.

I tifosi rossoneri invadono i social del Brugge con l’ashtag #FreeJashari

Notizia di poco fa è l’invasione social da parte della tifoseria del Milan sugli account ufficiali del Club Brugge. È stato lanciato l’ashtag #FreeJashari, che ora impazza tra i tifosi, proprio a sottolineare il comportamento dei belga che ha infastidito, e non poco, lo stesso Milan.

Sembra, infatti, che il Brugge stia continuando ad offrire Jashari in Premier per far partire un’asta internazionale, piuttosto che accettare i 38 milioni offerti dal diavolo. Lo stesso giocatore sembra essere contrariato e non vede l’ora di vestire la maglia rossonera.

Dall’altra parte la società cerca di fare i propri interessi, ed è chiaro che una situazione come quella di un’asta potrebbe portare cifre anche fuori mercato per le loro casse. Vedremo se arriveranno quindi altre offerte concrete o se alla fine il Brugge sarà costretto a cedere.