Regalo a parametro zero per Allegri: ha detto sì all’Italia

Il campionato di Serie A è la priorità per uno svincolato di lusso: occasione da non perdere per il Milan, che affare

Salpa dal porto il nuovo Milan, verso la prossima stagione, in cui i rossoneri vogliono certamente fare meglio dell’ottavo posto con cui hanno concluso l’ultimo campionato, rimanendo per la prima volta fuori dall’Europa dopo diverse stagioni vissute ad alto livello. Il Diavolo ha l’obbligo di mettersi alle spalle gli ultimi dodici mesi, praticamente disastrosi, dando una decisa inversione di rotta. Quella che Allegri ha già annunciato.

Il tecnico livornese sa che questa squadra può coltivare ambizioni assai più elevate, anche se la ritroveremo, tra qualche settimana, un po’ cambiata rispetto a come la conoscevamo. Lui e Tare hanno le idee chiare su dove intervenire, per portare il club a lottare nuovamente ai vertici. E nei prossimi giorni, il lavoro dietro le quinte darà i suoi frutti con diversi acquisti volti ad alzare il livello della rosa.

Sono tante le trattative che il club sta conducendo, altre sono solo potenziali, altre ancora sono suggestioni. Ma che possono dare una mano nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Il mercato si compone anche di opportunità da cogliere. Come gli affari a parametro zero, in cui si nascondono giocatori esperti, in grado di trascinare i compagni.

Milan, Lindelof rinforza la difesa: dopo lo United vuole ricominciare dalla Serie A

Tra i nomi liberi sul mercato, c’è quello di Victor Lindelof. Il difensore svedese ha concluso il suo contratto con il Manchester United ed è alla ricerca di una nuova squadra.

Lindelof ha grande esperienza internazionale e i margini per disputare ancora qualche stagione di alto profilo. Secondo l’esperto di mercato turco Ekrem Konur, la sua priorità andrebbe alla Serie A, alla Liga o alla Bundesliga. Respinte le proposte turche o di altri campionati. Il Milan potrebbe dargli la vetrina che lui desidera, immettendo carisma e abitudine a giocare ad alti livelli, con costi assolutamente contenuti.

Milan, altre cessioni eccellenti in vista: tutte con l’avallo di Allegri

Per ogni acquisto, ovviamente, ci sarà una partenza. Nel Milan hanno già detto addio Theo Hernandez e Reijnders e forse qualche altro giocatore importante li seguirà.

In ogni caso, niente paura, secondo Allegri. C’è accordo massimo tra tecnico e società, stando alle sue parole relativamente alle uscite, nella conferenza stampa inaugurale. Dunque, anche le prossime partenze saranno già state concordate in anticipo. La prossima potrebbe essere proprio quella di un difensore, Thiaw, sempre più vicino al Como.