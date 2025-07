Rescissione del contratto immediata: arriva gratis al Milan

Per Massimiliano Allegri, può arrivare un rinforzo a titolo gratuito: opportunità da non farsi sfuggire, il club proprietario apre alla rescissione del contratto per agevolare la partenza

C’è curiosità e fibrillazione, come all’inizio di ogni nuova avventura che si rispetti. E oggi è decisamente una giornata particolare da questo punto di vista per il Milan, che riparte con Massimiliano Allegri alla volta di una stagione in cui c’è tanto da farsi perdonare, dopo gli errori commessi nel recente passato da parte dei rossoneri.

Raduno, prime parole ufficiali del livornese in conferenza stampa e poi inizio del lavoro sul campo, già anticipato dai primi test fisici del weekend. Un segnale, quello dato rimettendosi al lavoro con qualche giorno di anticipo rispetto alla tabella originariamente prevista, che è piuttosto evidente. Il Milan vuole partire forte, per poter puntare in alto.

Il lavoro dell’allenatore nel plasmare il materiale umano sarà ovviamente determinante. Come lo sarà, però, proprio la costruzione del gruppo su cui mettersi all’opera. Ed ecco perché il calciomercato assume una importanza capitale. Il Milan, anche da questo punto di vista, sta dimostrando di avere le idee chiare. Con diverse operazioni da mettere a segno nei prossimi giorni. Può esserci spazio anche, a sorpresa, per un interessante colpo a parametro zero, grazie alla rescissione del contratto.

Milan, chance per William Carvalho: il Betis vuole liberarlo subito

Modric potrebbe non essere l’unico giocatore ad arrivare a titolo gratuito. In mezzo al campo, anche William Carvalho da questo punto di vista rappresenta una ghiotta occasione.

L’esperto centrocampista portoghese è al capolinea della sua avventura con il Betis. Gli andalusi vogliono la sua partenza al punto da poter rescindere il contratto, secondo ‘Fichajes.net’, pur di risparmiare sul suo ingaggio da oltre 2 milioni di euro. Su Carvalho ci sono club arabi, ma il Milan potrebbe offrirgli una vetrina di prestigio, pur non potendo certo pareggiare le proposte saudite in termini di stipendio.

Milan, ore calde per Jashari: ultimi sforzi con il Bruges

Il centrocampo, poi, potrebbe essere completato definitivamente con il colpo Jashari, che stando alle ultime notizie si avvicina sempre più.

Il lungo forcing per lo svizzero sta dando risultati, il giocatore ormai si vede lontano dal Bruges e anche il club belga sta entrando nell’ordine di idee della sua partenza. Vanno limati soltanto gli ultimi dettagli per le cifre effettive dell’operazione, nei prossimi giorni si potrebbe arrivare definitivamente a dama.