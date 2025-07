Ribaltone Milan, Allegri stravolge i piani: cambia il futuro del rossonero

Con Massimiliano Allegri in panchina, i piani in casa Milan rischiano di essere completamente stravolti. Il futuro del rossonero è pronto a cambiare.

C’è aria di rivoluzione in casa Milan con Max Allegri desiderosa di ridare un’anima ad una squadra che da tempo è la brutta copia di se stessa. Da ormai qualche giorno il tecnico livornese ha iniziato il suo ritiro con la squadra con un solo obiettivo nel mirino: essere pronti per l’inizio della nuova stagione.

Mentre tutto il popolo rossonero si aspetta degli acquisti, Allegri è al lavoro con i giocatori a disposizione. L’ex Juventus sta capendo da chi dovrà ripartire il suo nuovo Milan. Il futuro di molti rossoneri è dunque ancora tutto da scrivere, ma non manca chi sembra avere già il destino segnato: Allegri ha deciso cosa fare.

Il Milan ripunta su Saelemaekers: Allegri lo vede come vice-Pulisic

La sua avventura al Milan sembrava ormai essere giunta al capolinea, ma sembra ormai certo che non sarà così. Come riportato infatti da Peppe Di Stefano su Sky Sport, Alexis Saelemaekers resterà al Milan. Dopo il mancato accordo tra i rossoneri e la Roma, ora il belga è tornato ad essere centrale nel progetto. Le ultime sensazioni vedo un Allegri sempre più convinto di usare il classe ’99 come vice-Pulisic.

In questi anni Saelemaekers ha dimostrato di saper ricoprire diversi ruoli ed Allegri vorrebbe proprio sfruttare questa sua duttilità per farlo agire sulla corsia di destra, approfittando anche delle sue abilità in fase difensiva. L’ex PSV ha ovviamente caratteristiche molto diverse da quelle di Pulisic, ma proprio questa sua diversità ingolosisce molto Allegri.

Si tratterebbe di un esterno a tutta fascia, preziosissimo in attacco con il suo dribbling e i suoi cross ma fondamentale anche in difesa grazie al suo spirito di sacrificio. Praticamente il giocatore perfetto per Allegri.