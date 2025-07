“Ricci è ancora acerbo”: l’opinionista boccia il colpo di mercato

Un ex calciatore è intervenuto ai microfoni di TMW riguardo il colpo appena chiuso dal Milan

23 milioni di euro spesi dal Milan per accaparrarsi il centrocampista del Torino. Un colpo importante, sia per le qualità del calciatore che per il costo che la società guidata da Igli Tare ha dovuto sostenere per arruolarlo. Un ragazzo di prospettiva che ha un futuro roseo davanti, ma c‘è chi non è pienamente convinto di questa operazione.

“Troppi 23 milioni per Ricci”: la bordata

Simone Braglia, ex portiere che tra le altre ha vestito anche la maglia rossonera, ha parlato di Ricci al Milan e non dimostrato enorme fiducia riguardo questa operazione. Alla domanda “Ricci è un colpo del Milan o un colpo di Cairo?“ l’ex calciatore ed ora opinionista ha risposto:

È il colpo di Cairo, 23 milioni sono troppi, è ancora troppo acerbo per un club come il Milan o per la nazionale.

È sotto gli occhi di tutti che Samuele Ricci sia un giocatore giovane, di prospettiva. Ma il nuovo acquisto del Milan il 21 di agosto compirà 24 anni, non si tratta di un “primavera“, inoltre vanta ben 127 presenze in Serie A e 61 in Serie B. Definirlo “acerbo“ potrebbe essere corretto ma forse, bisognerebbe attendere quantomeno di vederlo in azione a San Siro.

“Forever Young“

Nel settembre del 1984 gli Alphaville diedero vita ad un pezzo che rimarrà per sempre giovane nella storia della musica, un po‘ come i ragazzi italiani nel calcio. Fino a circa due stagioni fa si parlava di Barella e Chiesa come giovani prospetti italiani, ma l‘interista e l‘ex Juventus, sono due classe 1997, giocatori nel pieno della carriera oggi, ma anche al tempo. Per trovare altri esempi basta dare uno sguardo all‘estero, tra Premier League e LaLiga.

In Inghilterra sfornano talenti giovanissimi ogni anno e gli danno la possibilità di giocare, crescere e soprattutto sbagliare. Nella penisola Iberica il Barcellona ha fatto la semifinale di Champions League con Lamine Yamal (13 luglio 2007) e Pau Cubarsí (22 gennaio 2007). In Italia, nel 2025, riteniamo Samuele Ricci (21 agosto 2001), con 127 presenze in Serie A, ancora acerbo per il Milan e per la Nazionale. Forse la nostra mentalità è rimasta a quella canzone meravigliosa, il problema è che era il settembre 1984.