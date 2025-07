“Ripagheremo la sua fiducia”, messaggio per Ibra: scatta la promessa

Arriva un messaggio chiaro e tondo per il dirigente rossonero, Zlatan Ibrahimovic: è scattata la promessa in casa Milan.

È arrivato un chiaro messaggio per Zlatan Ibrahimovic: a lanciarlo è stato Christian Gimenez. Il papà di Santiago ha parlato di suo figlio in occasione di un’intervista concessa a Esto, facendo una promessa al dirigente svedese del Milan.

Messaggio per Ibra: è scattata la promessa

Il Milan si aspetta molto da Santiago Gimenez. Il suo impatto in rossonero è stato avaro di emozioni e di gol: l’attaccante ha approcciato al mondo Milan in maniera timida, non affatto in linea ai 32 milioni spesi dal club per portarlo ai piedi della Madonnina. Con il Diavolo, ha realizzato sin qui a malapena 6 reti in 19 presenze.

Al momento, la fiducia della società rossonera non è stata affatto ripagata. Ma presto, Santiago ha intenzione di rimediare, mantenendo fede alle aspettative riposte sopratutto da Zlatan Ibrahimovic. È stato proprio il dirigente svedese a volerlo fortemente in maglia rossonera.

La conferma è arrivata proprio dal papà del centravanti messicano: “È stato sorprendente, uno di quelli che ha insistito di più per l’arrivo di Santi è stato Ibrahimovic. Gliene siamo eternamente grati. Una delle responsabilità che abbiamo è quella di ripagare la fiducia che Zlatan ha avuto per farci venire a Milano. Speriamo che le cose vadano bene e che Santi possa rimanere a Milano per molto tempo”.

Christian Gimenez ha anche dichiarato: “Lo vedo bene, anche se non è facile il cambiamento che ha dovuto affrontare. Le cose non sono andate come si immaginava, deve capire che i processi e l’adattamento da un calcio all’altro non sono facili. Il Milan è una squadra molto competitiva. Deve recuperare bene e pensare a tutto quello che ha dovuto passare in questi mesi. Ora deve giocare la finale di domenica (Gold Cup) nel migliore dei modi e vincerla. Poi dovrà riposare un po’ la mente”.