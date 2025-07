Scatto Milan, non solo Jashari: rilancio vincente per il successore di Emerson Royal

Dopo il rilancio per Ardon Jashari, il Milan alza l’offerta anche per l’erede di Emerson Royal, promesso sposo del Flamengo. La fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro.

Sembra essere entrato nel vivo il calciomercato del Milan. Dopo settimane di stallo, Igli Tare ha ingranato una marcia superiore e sta plasmando una squadra in grado di tornare in Champions League, o magari qualcosa in più. A Singapore Max Allegri ha dato il benvenuto a colui che avrà l’onore e l’onere di essere il successore di Theo Hernandez, volato in Arabia Saudita. La fascia sinistra dovrebbe essere sistemata con Pervis Estupinan, acquistato dal Brighton per circa 17 milioni di euro più due di bonus. L’ecuadoregno è solamente il primo dei colpi che il ds albanese potrebbe chiudere nel giro di pochi giorni.

Milan, dopo Estupinan assalto a Jashari e all’erede di Emerson Royal

Per venire incontro alle ostinate richieste del Club Brugge, in via Aldo Rossi è sempre più viva l’ipotesi di alzare l’offerta per Jashari a 35 milioni più bonus ancora da definire. Un assegno che potrebbe abbattere il muro belga, con il beneplacito dello svizzero. Nel frattempo occorre accelerare anche sulla fascia destra, lasciata orfana dall’addio di Emerson Royal, tornato in patria (Flamengo) per nove milioni di euro. Il nome più plausibile rimane quello di Guela Douè, fratello di Desirèe, in forza allo Strasburgo.

La richiesta della società francese ammontava a trenta milioni di euro fino a pochi giorni fa, cifra che il Milan ritiene troppo elevata. Nelle ultime ore, tuttavia, il club transalpino sembra essersi ammorbidito. Fattore che ha spinto il Diavolo ad un rialzo. Moderato, ma sempre di rilancio si tratta. Da 22 milioni Tare è pronto a passare a 23, dopo che la proposta iniziale ammontava a 20. La fiducia aumenta, specialmente rispetto a qualche settimana fa quando i margini sembravano ridotti.

Milan, rilancio di un milioni per Douè: 23 milioni per il “fratello d’arte”

Ad agevolare il Milan potrebbero essere i continui contatti con l’entourage di Douè, ultimo dei quali avvenuto nella giornata di ieri. Colloqui che potrebbero portare l’agente del laterale francese naturalizzato ivoriano a spingere lo Strasburgo ad abbassare le proprie pretese.

Lo sforzo economico, da parte dei vertici di Casa Milan, è stato fatto. Ora non resta che attendere un responso ufficiale dalle sponde del Reno.