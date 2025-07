“Servono 100 milioni”, Tare gelato dalla richiesta per il giocatore

Igli Tare é alla ricerca di un colpo importante per accendere gli animi dei rossoneri: la richiesta arrivata ha gelato tutti

Il Milan targato Max Allegri è in pieno fermento in vista dell’inizio della nuova stagione. I rossoneri hanno appena concluso la prima settimana di preparazione sotto la guida del tecnico livornese, tornato a casa con l’obiettivo dichiarato di riportare il club in Champions League – un traguardo cruciale tanto per il prestigio quanto per la stabilità economica della società. Per centrarlo, né Allegri né il nuovo direttore sportivo Tare sono disposti a fare sconti.

La cessione di Theo Hernandez è stata accettata senza troppi rimpianti, mentre Rafa Leao è stato chiamato a compiere un salto di maturità, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Sul fronte mercato, continua a tenere banco la trattativa per Jashari, ancora bloccata dall’intransigenza del Club Brugge. Nel frattempo, è atteso entro fine mese l’arrivo di Luka Modric, fresco di addio al Real Madrid, dove è diventato il giocatore più titolato della storia del club. Tare è anche alla ricerca di una nuova punta da affiancare a Santi Gimenez per spronare il messicano e metterlo in competizione.

Milan, per Nico Jackson il Chelsea vuole 100 milioni

Moltissimi i nomi accostati al Milan in queste settimane, soprattutto dopo che lo stesso Tare ha dichiarato che l’obiettivo non è trovare un vice Gimenez ma un centravanti fatto e finito e che potrebbe anche scalzare il messicano dal suo posto da titolare. Negli scorsi giorni era uscito fuori il nome di Nico Jackson, attaccante del Chelsea campione di Conference League e del Mondo con i Blues di Maresca.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i londinesi avrebbero sparato altissimo alle richieste del Diavolo: per portare via il colombiano da Stamford Bridge servono 100 milioni. A queste condizioni, capitolo chiuso.

Milan, anche Boniface in lizza

Sempre secondo quanto riportato da Gazzetta, il Milan starebbe puntando con decisione su Victor Boniface, l’attaccante 24enne del Bayer Leverkusen, come possibile concorrente di Gimenez. Dopo la sua performance da protagonista contro i rossoneri in Champions League lo scorso ottobre, con il gol che decise la partita, Boniface ha messo in mostra tutte le qualità che lo rendono un attaccante completo: forza fisica, velocità, abilità nel finalizzare e senso del gol.

Tuttavia, il suo passato segnato da diversi infortuni nelle ultime due stagioni (ben 165 giorni di stop) potrebbe far riflettere sulla sua affidabilità. Nonostante ciò, il suo valore di mercato si aggira tra i 40 e i 45 milioni di euro.