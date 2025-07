Sorpresa in Italia: scelto l’ex Milan, sarà il nuovo allenatore

È arrivata l’ufficialità in merito all’esonero dell’allenatore in Italia e che porterà alla scelta sull’ex Milan.

Dopo l’avventura vissuta nella stagione 2023/2024 e 2024/2025, la società ha scelto di salutare improvvisamente il suo allenatore, ringraziandolo in un comunicato ufficiale e dando vita ad un nuovo progetto che vedrà uno degli allenatori tra i giovani più interessanti, per quanto vissuto di recente in Serie A.

Come hanno fatto sapere da TMW, tra le primissime soluzioni ci sarebbe sì quella interna, ma anche quella di un certo spessore e che riguarda l’ex Milan, diventato allenatore da poche stagioni a questa parte. Il grande salto da allenatore lo ha vissuto già in Serie A, ma occhio a quelle che sono le opzioni che si aprono per lui da qui in avanti considerando la scelta che viene fatta da parte di un club che, a differenza del Milan, è riuscito a tenersi il progetto solido anche per la prossima stagione.

L’ex Milan torna in panchina: scelta a sorpresa in Italia

La vecchia conoscenza in dirigenza, nel ruolo di Direttore Sportivo che ricopre Tony D’Amico, sta portando l’ex Milan tra le possibili soluzioni dopo l’esonero.

Si tratta dell’allenatore che dovrà sostituire Modesto, nella short list di D’Amico. L’ex difensore del Milan ed ex tecnico di Monza ed Hellas Verona, si preparerebbe così alla sua nuova avventura e questa volta all’Atalanta Under 23, per allenare in Serie C dopo un passato vissuto anche nei campionati giovanili come quello all’Hellas Verona.

Salvatore Bocchetti è la possibile scelta dell’Atalanta Under 23 in Serie C da parte di Tony D’Amico. Dopo quanto concluso col Monza, per l’esonero che ha portato alla scelta di nuovo su Nesta che è stato richiamato nella stagione da poco finita, Bocchetti potrebbe scegliere di ripartire. È il nome che “sogna” la formazione giovanile di Serie C della Dea per la panchina, considerando comunque che si tratta di un allenatore che ha avuto esperienza ad alti livelli in Serie A.

Serie C, l’ex Milan pronto a ripartire: c’è anche l’alternativa interna

L’ex Milan, Salvatore Bocchetti, potrebbe ripartire dall’Atalanta Under 23 in Serie C. Nel campionato dove giocava anche il Milan Futuro, prima della retrocessione in Serie D, potrebbe rivedersi l’allenatore che in questo momento si sta “aggiornando” con i corsi a Coverciano.

Non è neanche così scontato l’arrivo di Bocchetti all’Atalanta Under 23 e il motivo è legato agli impegni a Coverciano per il corso Uefa Pro, oltre al fatto che è ancora sotto contratto col Monza fino al 30 giugno 2027. Da capire se risolverà o meno il contratto con i brianzoli, altrimenti si andrà con Giovanni Bosi, tecnico che verrebbe promosso dalla Primavera dell’Atalanta.