Sostituto Theo Hernandez, accordo vicino: c’è la doppia conferma

Il Milan è pronto a chiudere la trattativa che porta in rossonero il sostituto di Theo hernandez: c’è la doppia conferma.

Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale del Milan della cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal: il terzino francese, dopo settimane di trattative tra il club arabo e l’Atletico Madrid, ha deciso definitivamente di proseguire la sua carriera in Arabia. Il Milan, dalla sua cessione, incassa 25 milioni di euro per un giocatore che aveva il contratto in scadenza a giugno 2026. Il francese dunque vola in Arabia, sotto la guida di Simone Inzaghi, tecnico ex Inter e i due avranno il piacere di lavorare insieme.

Milan, il sostituto di Theo è Brown: c’è la conferma

Con la cessione di Theo Hernandez, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha cominciato a guardarsi attorno per trovare il possibile sostituto: tanti i nomi sul taccuino della dirigenza, ma alla fine chi ha vinto è stato Archie Brown, terzino sinistro inglese classe 2002, in forza al Gent.

La trattativa tra il club belga e il club rossonero ha trovato un punto d’incontro, tanto che il Milan spinge per chiudere il più presto possibile. A confermarlo sono due noti giornalisti, esperti di mercato, Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Secondo entrambi, il Milan ha dato un’accelerata decisiva, e ora si lavora sui dettagli del contratto del terzino sinistro. Il club rossonero vuole chiudere prima che altri club si inseriscano, in quanto rimane alta la concorrenza. L’accordo con il Gent dunque è vicino e bisogna trovare l’accordo per le condizioni personali.