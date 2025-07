Thiaw in Premier: arriva il nuovo attaccante al Milan con lo scambio

Il calciomercato del Milan passa dalle uscite, per finanziarsi quello che è il mercato in entrata.

È risaputo, in casa Milan, del bisogno che c’è di prendere un nuovo attaccante perché la presenza del Bebote Gimenez sembra non bastare ad Allegri.

Il nuovo bomber del club rossonero potrebbe non arrivare nel nome di Vlahovic, dopo aver visto sfumare quella che è l’operazione, in maniera definitiva, su Mateo Retegui che sarà presto e ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al-Qadisiyya. È per questo che, approfittando della cessione di Thiaw, che non sarà a quanto pare al Como perché il difensore centrale pare non interessato alla destinazione nonostante l’importante proposta economica, il Milan potrebbe ritrovarsi il nuovo attaccante con uno scambio dalla Premier League.

Calciomercato Milan: Thiaw nell’affare che porta all’attaccante

Il Milan cederà il proprio difensore, ma non con destinazione in Serie A. Stando a ciò che riferiscono da Gazzetta.it, il Milan venderà Thiaw nel corso di questa estate, ma non al club lombardo. La destinazione che potrebbe fare al caso proprio del centrale tedesco è in Premier League dove, un club che ha da sostituire un centrale ceduto per circa 40 milioni, potrebbe inserire nel proprio organico il difensore in arrivo dal Milan.

Si tratta del Crystal Palace, club pronto a lanciarsi in Europa dopo la vittoria della Coppa di Lega contro il Manchester City nell’annata appena conclusa e che vedrà l’annata dei britannici in Europa League, che inserendo nei propri obiettivi di calciomercato il tedesco Thiaw, apre una possibilità per i rossoneri per i rumors circolati di recente in casa rossonera.

Il Milan, a caccia di un nuovo centravanti, prenderebbe Mateta che, per caratteristiche, rispecchia l’identikit tracciato da Igli Tare per il centravanti da dare ad Allegri.

Le cifre e le condizioni dello scambio col Crystal Palace

Lo scambio che si ipotizza tra il Crystal Palace e il Milan con Malick Thiaw in Premier League, potrebbe essere “alla pari”. Il Milan potrebbe vendere il 2001 non per i 25-30 milioni che chiedeva al Como, ma prelevando nell’operazione in uno scambio di cartellini, quello di Mateta.

L’attaccante francese, arrivato ormai ad un’età abbastanza matura per compiere il grande salto in un campionato importante come quello italiano, ma giocando per una big a differenza di quanto gli è successo fino ad ora col Crystal Palace, arriverebbe in rossonero per giocarsi un posto in attacco e da titolare con Gimenez, dando ad Allegri una doppia soluzione in avanti. Altrimenti, se fossero slegate le due operazioni, si andrebbe comunque per 30 milioni di euro che il Crystal Palace chiede per il francese.