Uefa, la sentenza è ufficiale: ripescato un club in Conference

A dir poco clamorosa la notizia che arriva in merito alla sentenza Uefa sulla retrocessione e sul ripescaggio dalle competizioni.

La multiproprietà ha causato disastri quasi senza precedenti per un club che aveva scritto la storia vincendo la coppa Nazionale, approdando in Europa League.

In Serie A c’era il Milan tra le squadre che si stavano giocando un posto in Europa. Ma, non vincendo la Coppa Italia, la società rossonera non è riuscita ad approdare in Europa League. Vincere la coppa Nazionale, per i diversi paesi d’Europa, porta alla qualificazione automatica alla competizione Uefa “di mezzo”. Ma con una sentenza, la stessa Federazione ha tirato fuori dalle squadre e con una retrocessione proprio il club che aveva scritto la storia approdando alla competizione dopo la finale vinta nella Coppa di Lega.

Europa League, sentenza ufficiale: provvedimento della Uefa

Il provvedimento della Uefa ha condannato così il club alla mancata partecipazione all’Europa League, con gli incassi che cambiano per la competizione che riguarda il torneo di secondo livello per le squadre qualificate alle competizioni Uefa.

Si tratta di una delle squadre che aveva sorpreso nel corso del campionato scorso e, con una sentenza ufficiale – sulla quale ci sarà sicuramente un ricorso da parte della società coinvolta – è stata annunciata la retrocessione in Conference League.

Il Crystal Palace, dopo aver battuto e ottenuto con merito l’approdo in Europa League, si vede dunque retrocesso ufficialmente. Il club del borgo di Croydon non parteciperà alla prossima Europa League a causa della multiproprietà.

Chi viene ripescato in Europa e Conference League? La decisione

In attesa ovviamente di ricorsi e altre vicende, in questo momento, la Uefa ha “switchato” i due club della classifica dell’annata da poco conclusa in Inghilterra. Il Crystal Palace retrocede, ma viene ripescato comunque in Conference, permettendo al Nottingham Forest di essere ripescato invece in Europa League.

Da capire se tutto sarà confermato, anche a seguito del ricorso che presenterà il club che ha vinto l’ultima FA Cup battendo il Manchester City a sorpresa nella finale di Wembley del 2025. Il discorso, per certi versi, riguarda anche il Milan in ottica futura. Se si dovessero qualificare i due club della stessa proprietà, la vicenda sarebbe a quel punto simile anche per i rossoneri. Uno scenario che si spera non vedrà mai un’esclusione per il Milan in caso di necessità societarie. Dal canto proprio i rossoneri si godranno quella che è una stagione senza coppe potendo concentrare le forze al massimo per gli obiettivi di classifica. Dalla prossima stagione in poi si vedrà.